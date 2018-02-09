Рахунки для українців за кордоном

Шановне товариство, пропоную в цій темі ділитися інформацією та/або власним досвідом відкриття рахунків за кордоном. В будь-якому разі це може бути корисним при подорожах або з метою диверсифікації ризиків країни.
Шановні модератори, десь в інших темах (здається Байки про банки) бачила досвід іншого форумчанина про рахунки/депозити в Туреччині. Можливо, доцільно було б перенести це в цю темку.
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Отримала інформацію від поляків: Quote "в Польщі за деякими оцінками живе вже 1,3 мільйона українців. Як можна було здогадатись, ринок реагує на цю ситуацію і з'являються продукти для громадян України.
Одним із них є БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ від GETIN BANKU, який можна відкрити онлайн за цим посиланням:
Ще цікава інформація - зараз у Польщі діє спрощена процедура отримання польського громадянства для осіб які мають Карту поляка. Достатньо всього лише рік жити в Польщі. Варто цим зацікавитись - особисто припускаю, що це може змінитись: http://porteuropa.eu/ua/polske-hromadja ... ju-polaka/ Unquote
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asp Что то на замануху похоже... Это не как "турецкий" DenizBank который обслуживает клиентов на русском языке в Турции? А по сути скуплен с потрохами Сбербанком.. Ну и понятно что все данные по клиентам сразу попадают в руки ФСБ.
Джон Не знаю, власники наче польскі http://gnb.pl/akcjonariat А посилання прислав власник порталу http://porteuropa.eu/ , який уже багато років популяризує польську для українців та білорусів та їх інтеграцію в Європу. Попит народжує пропозиції, чому би й ні.
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В прибалтике во многих банках с радостью откроют счет нерезиденту. Для открытия счетов в некоторых из них - даже не нужно ехать туда (Хотя с введением безвиза это реимущество не так уж и актуально). Тот-же Риэтуму имеет представительство в Киеве.
В любом случае надо понимать .. что как только вы проведете картой импортного банка оформленной на свое имя в украинском POS- терминале/банкомате и пр.. это равнозначно добровольной сдаче своих данных про этот счет в соответствующие органы. Которые могут и поинтересоваться.. а зачем и откуда там финансы у вас.
Джон написав:В любом случае надо понимать .. что как только вы проведете картой импортного банка оформленной на свое имя в украинском POS- терминале/банкомате и пр.. это равнозначно добровольной сдаче своих данных про этот счет в соответствующие органы. Которые могут и поинтересоваться.. а зачем и откуда там финансы у вас.
Джон написав:В любом случае надо понимать .. что как только вы проведете картой импортного банка оформленной на свое имя в украинском POS- терминале/банкомате и пр.. это равнозначно добровольной сдаче своих данных про этот счет в соответствующие органы. Которые могут и поинтересоваться.. а зачем и откуда там финансы у вас.