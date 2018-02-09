Рахунки для українців за кордоном

Додано: Сер 07 лют, 2018 13:12

Шановне товариство,

пропоную в цій темі ділитися інформацією та/або власним досвідом відкриття рахунків за кордоном. В будь-якому разі це може бути корисним при подорожах або з метою диверсифікації ризиків країни.



Шановні модератори, десь в інших темах (здається Байки про банки) бачила досвід іншого форумчанина про рахунки/депозити в Туреччині. Можливо, доцільно було б перенести це в цю темку.

V9RFGEX Получите +50 грн.

«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.