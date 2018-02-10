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Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 10 лют, 2018 14:06
Джон написав:
что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??
так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?
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карти
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Додано: Суб 10 лют, 2018 14:22
Джон написав: Faceless написав:
Глупости
Никакие органы не мониторят, какими картами кто расплачивался.
Я никому ничего не доказываю да и не хочу, просто высказал свое мнение...конечно никто и ничего не мониторит.. но вот некоторые товарисчи иногда бывают неприятно удивлены).
Тем более Украина планирует включится в международную систему автоматического обмена информацией в финансовых счетах начиная с 2020 года.
PS Думаете та власть что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??
Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет. Но вот сам зарубежный банк, в котором вы откроете счет как нерезидент, может отправить соответствующее уведомление в Украину - например, это частое явление при открытии счетов гражданами Украины в странах Балтии.
А вот по карточным транзакциям - нет, не мониторят да и не могут. В данных транзакции не передается даже имя держателя, по БИНу карты можно только определить страну и банк-эмитент. Сам банк-эквайр (тот, кто обслуживает терминал) никакие службы по проведенным транзакциям не уведомляет, кроме сводной статистики по карточным операциям - кол-во, сумма за период и в разбивке по типам (снятие наличных или торговые операции).
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Faceless
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:04
Faceless написав: Джон написав: Faceless написав:
Глупости
Никакие органы не мониторят, какими картами кто расплачивался.
Я никому ничего не доказываю да и не хочу, просто высказал свое мнение...конечно никто и ничего не мониторит.. но вот некоторые товарисчи иногда бывают неприятно удивлены).
Тем более Украина планирует включится в международную систему автоматического обмена информацией в финансовых счетах начиная с 2020 года.
PS Думаете та власть что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??
Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет. Но вот сам зарубежный банк, в котором вы откроете счет как нерезидент, может отправить соответствующее уведомление в Украину - например, это частое явление при открытии счетов гражданами Украины в странах Балтии.
А вот по карточным транзакциям - нет, не мониторят да и не могут. В данных транзакции не передается даже имя держателя, по БИНу карты можно только определить страну и банк-эмитент. Сам банк-эквайр (тот, кто обслуживает терминал) никакие службы по проведенным транзакциям не уведомляет, кроме сводной статистики по карточным операциям - кол-во, сумма за период и в разбивке по типам (снятие наличных или торговые операции).
Конкретно по вам или вашим знакомым Прибалтийские банки стучали в Украину?.. зачем фантазировать?.. если кто и стуканет, то возможно что только по запросу, ну а запрос на простого смертного никто делать не будет. Сотни тысяч украинцев имеют счета заграницей, но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.
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maxim2014
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:05
Да и вообще - если кто стремается - можно електронную лицензию получить
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maxim2014
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:18
карти написав:
так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?
В польском банке конечно... но только вот не стоит тащить карту такого банка в Украину и бегать платить с нее за коммуналку)).
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Джон
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:28
maxim2014 написав:
но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали
Вы твердо уверены что тот у кого что то конфисковали возьмет и вот тут напишет - я попал
?
maxim2014 написав:
можно електронную лицензию получить
Можно.. но вот вопрос - а нужно ли?
Faceless написав:
Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет.
Нет но стоит понимать что это как старая штукатурка на потолке.. может упасть а может и нет..
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Джон
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:32
Джон написав: maxim2014 написав:
но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали
Вы твердо уверены что тот у кого что то конфисковали возьмет и вот тут напишет - я попал
?
maxim2014 написав:
можно електронную лицензию получить
Можно.. но вот вопрос - а нужно ли? Хочет себе человек где то скромно нычку на старость лет сделать, причем по дальше от рученок НБУ с его валютными фокусами... а тут предлагают самому на себя стук-стук совершить).
Faceless написав:
Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет.
Нет но стоит понимать что это как старая штукатурка на потолке.. может упасть а может и нет..
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Джон
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Додано: Нед 11 лют, 2018 19:20
maxim2014 написав: Faceless написав: Джон написав:
Конкретно по вам или вашим знакомым Прибалтийские банки стучали в Украину?.. зачем фантазировать?.. если кто и стуканет, то возможно что только по запросу, ну а запрос на простого смертного никто делать не будет. Сотни тысяч украинцев имеют счета заграницей, но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.
Интересовался в свое время вопросом, и читал на разных ресурсах о том, что "стучат".
Ни о какой конфискации я не писал.
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Faceless
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2
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:34
Faceless написав: maxim2014 написав:
Faceless написав:[quote="4292459:Джон"]
Конкретно по вам или вашим знакомым Прибалтийские банки стучали в Украину?.. зачем фантазировать?.. если кто и стуканет, то возможно что только по запросу, ну а запрос на простого смертного никто делать не будет. Сотни тысяч украинцев имеют счета заграницей, но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.
Интересовался в свое время вопросом, и читал на разных ресурсах о том, что "стучат".
Ни о какой конфискации я не писал.[/quote]
Ну вот на заборе тоже много чего написано
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maxim2014
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:42
Джон написав: карти написав:
так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?
В польском банке конечно... но только вот не стоит тащить карту такого банка в Украину и бегать платить с нее за коммуналку)).
И что произойдёт если заплатить? Спецназ в окна пойдёт? %)
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maxim2014
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