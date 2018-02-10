Рахунки для українців за кордоном

Додано: Суб 10 лют, 2018 14:22

Джон написав: Faceless написав: Глупости

Никакие органы не мониторят, какими картами кто расплачивался. ГлупостиНикакие органы не мониторят, какими картами кто расплачивался.

Я никому ничего не доказываю да и не хочу, просто высказал свое мнение...конечно никто и ничего не мониторит.. но вот некоторые товарисчи иногда бывают неприятно удивлены).

Тем более Украина планирует включится в международную систему автоматического обмена информацией в финансовых счетах начиная с 2020 года.

PS Думаете та власть что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины?? Я никому ничего не доказываю да и не хочу, просто высказал свое мнение...конечно никто и ничего не мониторит.. но вот некоторые товарисчи иногда бывают неприятно удивлены).Тем более Украина планирует включится в международную систему автоматического обмена информацией в финансовых счетах начиная с 2020 года.PS Думаете та власть что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??

Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет. Но вот сам зарубежный банк, в котором вы откроете счет как нерезидент, может отправить соответствующее уведомление в Украину - например, это частое явление при открытии счетов гражданами Украины в странах Балтии.А вот по карточным транзакциям - нет, не мониторят да и не могут. В данных транзакции не передается даже имя держателя, по БИНу карты можно только определить страну и банк-эмитент. Сам банк-эквайр (тот, кто обслуживает терминал) никакие службы по проведенным транзакциям не уведомляет, кроме сводной статистики по карточным операциям - кол-во, сумма за период и в разбивке по типам (снятие наличных или торговые операции).