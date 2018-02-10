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Рахунки для українців
за кордоном

Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 14:06

Re: Рахунки для українців за кордоном

  Джон написав:что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??
так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?
карти
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 14:22

  Джон написав:
  Faceless написав:Глупости
Никакие органы не мониторят, какими картами кто расплачивался.

Я никому ничего не доказываю да и не хочу, просто высказал свое мнение...конечно никто и ничего не мониторит.. но вот некоторые товарисчи иногда бывают неприятно удивлены).
Тем более Украина планирует включится в международную систему автоматического обмена информацией в финансовых счетах начиная с 2020 года.
PS Думаете та власть что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??

Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет. Но вот сам зарубежный банк, в котором вы откроете счет как нерезидент, может отправить соответствующее уведомление в Украину - например, это частое явление при открытии счетов гражданами Украины в странах Балтии.
А вот по карточным транзакциям - нет, не мониторят да и не могут. В данных транзакции не передается даже имя держателя, по БИНу карты можно только определить страну и банк-эмитент. Сам банк-эквайр (тот, кто обслуживает терминал) никакие службы по проведенным транзакциям не уведомляет, кроме сводной статистики по карточным операциям - кол-во, сумма за период и в разбивке по типам (снятие наличных или торговые операции).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:04

Re: Рахунки для українців за кордоном

Faceless написав:
  Джон написав:
  Faceless написав:Глупости
Никакие органы не мониторят, какими картами кто расплачивался.

Я никому ничего не доказываю да и не хочу, просто высказал свое мнение...конечно никто и ничего не мониторит.. но вот некоторые товарисчи иногда бывают неприятно удивлены).
Тем более Украина планирует включится в международную систему автоматического обмена информацией в финансовых счетах начиная с 2020 года.
PS Думаете та власть что будет после 2020 года не пошлет запрос в польшу по счетам граждан Украины??

Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет. Но вот сам зарубежный банк, в котором вы откроете счет как нерезидент, может отправить соответствующее уведомление в Украину - например, это частое явление при открытии счетов гражданами Украины в странах Балтии.
А вот по карточным транзакциям - нет, не мониторят да и не могут. В данных транзакции не передается даже имя держателя, по БИНу карты можно только определить страну и банк-эмитент. Сам банк-эквайр (тот, кто обслуживает терминал) никакие службы по проведенным транзакциям не уведомляет, кроме сводной статистики по карточным операциям - кол-во, сумма за период и в разбивке по типам (снятие наличных или торговые операции).

Конкретно по вам или вашим знакомым Прибалтийские банки стучали в Украину?.. зачем фантазировать?.. если кто и стуканет, то возможно что только по запросу, ну а запрос на простого смертного никто делать не будет. Сотни тысяч украинцев имеют счета заграницей, но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:05

Re: Рахунки для українців за кордоном

Да и вообще - если кто стремается - можно електронную лицензию получить
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:18

Re: Рахунки для українців за кордоном

  карти написав:так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?

В польском банке конечно... но только вот не стоит тащить карту такого банка в Украину и бегать платить с нее за коммуналку)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:28

Re: Рахунки для українців за кордоном

  maxim2014 написав:но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали

Вы твердо уверены что тот у кого что то конфисковали возьмет и вот тут напишет - я попал :D ?
  maxim2014 написав:можно електронную лицензию получить

Можно.. но вот вопрос - а нужно ли?
  Faceless написав:Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет.

Нет но стоит понимать что это как старая штукатурка на потолке.. может упасть а может и нет..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:32

  Джон написав:
  maxim2014 написав:но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали

Вы твердо уверены что тот у кого что то конфисковали возьмет и вот тут напишет - я попал :D ?
  maxim2014 написав:можно електронную лицензию получить

Можно.. но вот вопрос - а нужно ли? Хочет себе человек где то скромно нычку на старость лет сделать, причем по дальше от рученок НБУ с его валютными фокусами... а тут предлагают самому на себя стук-стук совершить).
  Faceless написав:Массовых запросов власти по счетам граждан во все банки всех стран - нет не пошлет.

Нет но стоит понимать что это как старая штукатурка на потолке.. может упасть а может и нет..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:20

Re: Рахунки для українців за кордоном

maxim2014 написав:
Faceless написав:
  Джон написав:Конкретно по вам или вашим знакомым Прибалтийские банки стучали в Украину?.. зачем фантазировать?.. если кто и стуканет, то возможно что только по запросу, ну а запрос на простого смертного никто делать не будет. Сотни тысяч украинцев имеют счета заграницей, но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.

Интересовался в свое время вопросом, и читал на разных ресурсах о том, что "стучат".
Ни о какой конфискации я не писал.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:34

Re: Рахунки для українців за кордоном

Faceless написав:
maxim2014 написав:
Faceless написав:[quote="4292459:Джон"]
Конкретно по вам или вашим знакомым Прибалтийские банки стучали в Украину?.. зачем фантазировать?.. если кто и стуканет, то возможно что только по запросу, ну а запрос на простого смертного никто делать не будет. Сотни тысяч украинцев имеют счета заграницей, но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.

Интересовался в свое время вопросом, и читал на разных ресурсах о том, что "стучат".
Ни о какой конфискации я не писал.[/quote]

Ну вот на заборе тоже много чего написано ;)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:42

Re: Рахунки для українців за кордоном

Джон написав:
  карти написав:так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?

В польском банке конечно... но только вот не стоит тащить карту такого банка в Украину и бегать платить с нее за коммуналку)).

И что произойдёт если заплатить? Спецназ в окна пойдёт? %)
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