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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:43
Re: Рахунки для українців за кордоном
Я так понимаю, никто из здесь присутствующих практического опыта не имел?
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:08
Re: Рахунки для українців за кордоном
Можно и тащить, и платить хоть коммуналку. Вот пополнять отсюда тот счёт - действительно не стоит
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Додано: Пон 12 лют, 2018 13:45
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:59
Практически любой прибалтийский. Из самых популярных - rietumu. У них прибалтов в клиентах меньше чем Русских да Украинцев )) ИБ/КЦ - на русском. Есть акк в скайпе для бесплатных звонков. от 20к евро нет ежемесячного комисса за обслуживания. Для накопления - дают 6 месяцев. Ну или надо несколько внешних СЕПА платежей делать (тогда можно и мньше 20к держать).
Ставки по депо интереснее чем на в Авалях и еже с ним
Если есть свободных тыщ $400 - можно вложиться под 4,5% на 7 лет и еще и вид на жительство получить в ЕС.
Но со всеми этими забугорными банками - не стоит забывать что получить валюту в нале в Украине вообще нельзя (за грн - стоит ходить в Аваль. +50 грн к коммису мамки за 20к), забугром - дорого (Проще всего в РБ если лимитов будет достаточно). Дешево - только поездка домой (эт если большая сумма нужна). Но мне кажется что основной вопрос "как отвезти туда" а не как на них хлеба купить. Возможно стоит заморочиться и получть электронную лицензию?
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:47
Re: Рахунки для українців за кордоном
Миллениум.. все что надо знать это слова - конто нерезиденту) Ну или локату.. тогда конто автоматически получите на него скинет потом проценты..... И документы..
Про Прибалтику не в курсе..
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:58
Re: Рахунки для українців за кордоном
Тарифы посмотрел... -- Открытие мультивалютного счёта 150 EUR - машем ручкой.. пака- пака)). Закрытие мультивалютного расчётного счета - 100 EUR
Обслуживание - 20 EUR в месяц
250 евриков на открыть/закрыть)). За 250 евриков в польском банке (рекламировать не буду) положенных на депо получите счет бесплатно).
В общем этот банк не для среднего класса).
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:16
Re: Рахунки для українців за кордоном
20 за обслуживание - если нет минимального остатка или исходящих платежей.
Но не стоит забывать что для доступа к ИБО нужен генератор ОТР (стоит денег) и карту тоже надо выпускать
В общем да - дороговато, но не для миллионеров. Как-раз для среднего класса
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