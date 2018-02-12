Рахунки для українців за кордоном

Додано: Пон 12 лют, 2018 16:59

kalinavalera1 написав: maxim2014 написав: Я так понимаю, никто из здесь присутствующих практического опыта не имел? Я так понимаю, никто из здесь присутствующих практического опыта не имел?

Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою. Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою.

Практически любой прибалтийский. Из самых популярных - rietumu. У них прибалтов в клиентах меньше чем Русских да Украинцев )) ИБ/КЦ - на русском. Есть акк в скайпе для бесплатных звонков. от 20к евро нет ежемесячного комисса за обслуживания. Для накопления - дают 6 месяцев. Ну или надо несколько внешних СЕПА платежей делать (тогда можно и мньше 20к держать).Ставки по депо интереснее чем на в Авалях и еже с нимЕсли есть свободных тыщ $400 - можно вложиться под 4,5% на 7 лет и еще и вид на жительство получить в ЕС.Но со всеми этими забугорными банками - не стоит забывать что получить валюту в нале в Украине вообще нельзя (за грн - стоит ходить в Аваль. +50 грн к коммису мамки за 20к), забугром - дорого (Проще всего в РБ если лимитов будет достаточно). Дешево - только поездка домой (эт если большая сумма нужна). Но мне кажется что основной вопрос "как отвезти туда" а не как на них хлеба купить. Возможно стоит заморочиться и получть электронную лицензию?