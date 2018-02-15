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Рахунки для українців
за кордоном

Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:43

Re: Рахунки для українців за кордоном

Я так понимаю, никто из здесь присутствующих практического опыта не имел?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:08

Re: Рахунки для українців за кордоном

Джон написав:
  карти написав:так а где открывать счета если работаешь в польше и живешь?

В польском банке конечно... но только вот не стоит тащить карту такого банка в Украину и бегать платить с нее за коммуналку)).
Можно и тащить, и платить хоть коммуналку. Вот пополнять отсюда тот счёт - действительно не стоит
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:45

  maxim2014 написав:Я так понимаю, никто из здесь присутствующих практического опыта не имел?

Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:59

  kalinavalera1 написав:
  maxim2014 написав:Я так понимаю, никто из здесь присутствующих практического опыта не имел?

Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою.


Практически любой прибалтийский. Из самых популярных - rietumu. У них прибалтов в клиентах меньше чем Русских да Украинцев )) ИБ/КЦ - на русском. Есть акк в скайпе для бесплатных звонков. от 20к евро нет ежемесячного комисса за обслуживания. Для накопления - дают 6 месяцев. Ну или надо несколько внешних СЕПА платежей делать (тогда можно и мньше 20к держать).
Ставки по депо интереснее чем на в Авалях и еже с ним
Если есть свободных тыщ $400 - можно вложиться под 4,5% на 7 лет и еще и вид на жительство получить в ЕС.
Но со всеми этими забугорными банками - не стоит забывать что получить валюту в нале в Украине вообще нельзя (за грн - стоит ходить в Аваль. +50 грн к коммису мамки за 20к), забугром - дорого (Проще всего в РБ если лимитов будет достаточно). Дешево - только поездка домой (эт если большая сумма нужна). Но мне кажется что основной вопрос "как отвезти туда" а не как на них хлеба купить. Возможно стоит заморочиться и получть электронную лицензию?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:47

Re: Рахунки для українців за кордоном

  kalinavalera1 написав:Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою.

Миллениум.. все что надо знать это слова - конто нерезиденту) Ну или локату.. тогда конто автоматически получите на него скинет потом проценты..... И документы..
Про Прибалтику не в курсе..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:58

Re: Рахунки для українців за кордоном

  maxim2014 написав:Из самых популярных - rietumu.

Тарифы посмотрел... -- Открытие мультивалютного счёта 150 EUR - машем ручкой.. пака- пака)). Закрытие мультивалютного расчётного счета - 100 EUR
Обслуживание - 20 EUR в месяц
250 евриков на открыть/закрыть)). За 250 евриков в польском банке (рекламировать не буду) положенных на депо получите счет бесплатно).
В общем этот банк не для среднего класса).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:16

Re: Рахунки для українців за кордоном

Джон написав:
  maxim2014 написав:Из самых популярных - rietumu.

Тарифы посмотрел... -- Открытие мультивалютного счёта 150 EUR - машем ручкой.. пака- пака)). Закрытие мультивалютного расчётного счета - 100 EUR
Обслуживание - 20 EUR в месяц
250 евриков на открыть/закрыть)). За 250 евриков в польском банке (рекламировать не буду) положенных на депо получите счет бесплатно).
В общем этот банк не для среднего класса).

20 за обслуживание - если нет минимального остатка или исходящих платежей.

Но не стоит забывать что для доступа к ИБО нужен генератор ОТР (стоит денег) и карту тоже надо выпускать

В общем да - дороговато, но не для миллионеров. Как-раз для среднего класса :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:55

Re: Рахунки для українців за кордоном

  maxim2014 написав:но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.
До декриминализации статьи за счета за рубежом были примеры, даже на этом сайте в новостях проскакивало что-то подобное. В СБУ "баловались" - ради звездочек на погоны искали простых граждан, неискушенных в тонкостях нашего законодательства. Но там больше следователей интересовал условный срок, а не конфискация. Как этот маразм (уголовку и премии за ее "раскрытие") прекратили, так сразу обладатели счетов за границей стали "неуловимыми Джо".
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:21

  Kritik написав:
  maxim2014 написав:но ещё небыло прецедента что бы у кого-то все конфисковали. По крайней мере мне на глаза не попадалось.
До декриминализации статьи за счета за рубежом были примеры, даже на этом сайте в новостях проскакивало что-то подобное. В СБУ "баловались" - ради звездочек на погоны искали простых граждан, неискушенных в тонкостях нашего законодательства. Но там больше следователей интересовал условный срок, а не конфискация. Как этот маразм (уголовку и премии за ее "раскрытие") прекратили, так сразу обладатели счетов за границей стали "неуловимыми Джо".

Значит не такие простые это были и граждане... Еще раз повторюсь - простого гражданина "случайно" поймать на этом нереально: при расчетах картой и снятии в банкомате - вообще неизвестно кто это, а туда возить нал. Да даже если и поймать за руку с картой на твое имя - поди докажи что это имнно моя карта? Может это мой троюродный брат который всю жизнь живет там на себя оформил и дал мне попользоваться. А это законом не запрещено.
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