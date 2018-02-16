Рахунки для українців за кордоном

PS Кстати а вот этим от идея Банк кто то пользовался - Карточные пакеты "Card Blanche Transfer"-- там заинтересовала фраза --Преимущества продукта «Простые Основы» - Getin Noble Bank (Польша) и вот и нашелся наш банчег в Польше где есть странички на украинском - getinbank. Как раз тот банк про который упоминалось в начале темы...
asp написав:
Отримала інформацію від поляків: ....
Одним із них є БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ від GETIN BANKU, який можна відкрити онлайн за цим посиланням:
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В общем нарисовалась связка Ideabank - Getinbank.
Это как PKO Bank Polski и его украинская дочка - Кредобанк.
То есть если у мну лежит пара злотых в Getinbank то имея их интернет банкинг я могу спокойно БКСПЛАТНО перекинуть их на карту Идеябанка в Украине и рассчитываться уже УКРАИНСКОЙ картой тут?? Что то я не совсем разобрался в этом .. никто не пробовал сей продукт? Как он работает в "обратном" направление?
PS Что то поляки про банк не очень.. пару лет на него наложили как я понял штрафы и клиенты попали на финансы..