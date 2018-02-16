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за кордоном Рахунки для українців за кордоном + Додати

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1234 Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:05 Джон написав: maxim2014 написав: Да даже если и поймать за руку с картой на твое имя - поди докажи что это имнно моя карта? Да даже если и поймать за руку с картой на твое имя - поди докажи что это имнно моя карта?

Вы точно в Украине живете? У нас тут по иному бывает.. сначала составят протокол и так по списку потом получите административку штраф а потом придется доказывать уже ВАМ что карта не ваша...

maxim2014 написав: В общем да - дороговато, но не для миллионеров. Как-раз для среднего класса В общем да - дороговато, но не для миллионеров. Как-раз для среднего класса

Да как то жаба душит... ничего особенного нет... за что переплачивать непонятно, тем более Латвии и Литву вроде как в офшорку у нас записать хотят.. Вы точно в Украине живете? У нас тут по иному бывает.. сначала составят протокол и так по списку потом получите административку штраф а потом придется доказывать уже ВАМ что карта не ваша...Да как то жаба душит... ничего особенного нет... за что переплачивать непонятно, тем более Латвии и Литву вроде как в офшорку у нас записать хотят..

Откуда все эти страхи? Конкретно Вы имеете или имели карту иностранного банка? Можно ответить в ЛС если нет желания "светиться". Откуда все эти страхи? Конкретно Вы имеете или имели карту иностранного банка? Можно ответить в ЛС если нет желания "светиться". maxim2014 Повідомлень: 1119 З нами з: 19.09.14 Подякував: 138 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28 Джон написав: kalinavalera1 написав: Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою. Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою.

Миллениум.. все что надо знать это слова - конто нерезиденту) Ну или локату.. тогда конто автоматически получите на него скинет потом проценты..... И документы..

Про Прибалтику не в курсе.. Миллениум.. все что надо знать это слова - конто нерезиденту) Ну или локату.. тогда конто автоматически получите на него скинет потом проценты..... И документы..Про Прибалтику не в курсе..



Вы дальше пояснили, тут как раз важно условия обслуживания. Тем более у меня сумма на много меньше, чем 200 000 или тем более 400 000евро, на много меньше и вопрос цены и условий обслуживания очень важны. Тут важно все, и цена и условия, и сама поездка на сколько будет удобная , интересная. Куда больше выбор транспорта. Вы дальше пояснили, тут как раз важно условия обслуживания. Тем более у меня сумма на много меньше, чем 200 000 или тем более 400 000евро, на много меньше и вопрос цены и условий обслуживания очень важны. Тут важно все, и цена и условия, и сама поездка на сколько будет удобная , интересная. Куда больше выбор транспорта. kalinavalera1

Повідомлень: 3939 З нами з: 07.05.11 Подякував: 613 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 01:08 Re: Рахунки для українців за кордоном kalinavalera1 написав: Тут важно все, и цена и условия, и сама поездка на сколько будет удобная , интересная. Куда больше выбор транспорта. Тут важно все, и цена и условия, и сама поездка на сколько будет удобная , интересная. Куда больше выбор транспорта.

По Миллениуму ..."bankmillennium.pl" могу сказать там есть в разделе контакты.. Czat z konsultantem ..можно все уточнить, такая синенькая штука на экране в том разделе всплывает).

Скажу только что есть нюансы.. если вам отказали в одном отделение это не значит что откажут в другом... вот как то так). Ну и карту надо что бы адрес куда выслать..почему то ее просто так на руки через неделю дать не захотели... По Миллениуму ..."bankmillennium.pl" могу сказать там есть в разделе контакты.. Czat z konsultantem ..можно все уточнить, такая синенькая штука на экране в том разделе всплывает).Скажу только что есть нюансы.. если вам отказали в одном отделение это не значит что откажут в другом... вот как то так). Ну и карту надо что бы адрес куда выслать..почему то ее просто так на руки через неделю дать не захотели... Джон Повідомлень: 189 З нами з: 16.03.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 02:31 Re: Рахунки для українців за кордоном

asp написав: Отримала інформацію від поляків: ....



Одним із них є БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ від GETIN BANKU, який можна відкрити онлайн за цим посиланням:

...



Отримала інформацію від поляків: ....Одним із них є БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ від GETIN BANKU, який можна відкрити онлайн за цим посиланням:...

В общем нарисовалась связка Ideabank - Getinbank.

Это как PKO Bank Polski и его украинская дочка - Кредобанк.

То есть если у мну лежит пара злотых в Getinbank то имея их интернет банкинг я могу спокойно БКСПЛАТНО перекинуть их на карту Идеябанка в Украине и рассчитываться уже УКРАИНСКОЙ картой тут?? Что то я не совсем разобрался в этом .. никто не пробовал сей продукт? Как он работает в "обратном" направление?

PS Что то поляки про банк не очень.. пару лет на него наложили как я понял штрафы и клиенты попали на финансы..

PS Кстати а вот этим от идея Банк кто то пользовался - Карточные пакеты "Card Blanche Transfer"-- там заинтересовала фраза --Преимущества продукта «Простые Основы» - Getin Noble Bank (Польша) и вот и нашелся наш банчег в Польше где есть странички на украинском - getinbank. Как раз тот банк про который упоминалось в начале темы...В общем нарисовалась связка Ideabank - Getinbank.Это как PKO Bank Polski и его украинская дочка - Кредобанк.То есть если у мну лежит пара злотых в Getinbank то имея их интернет банкинг я могу спокойно БКСПЛАТНО перекинуть их на карту Идеябанка в Украине и рассчитываться уже УКРАИНСКОЙ картой тут?? Что то я не совсем разобрался в этом .. никто не пробовал сей продукт? Как он работает в "обратном" направление?PS Что то поляки про банк не очень.. пару лет на него наложили как я понял штрафы и клиенты попали на финансы.. Джон Повідомлень: 189 З нами з: 16.03.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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