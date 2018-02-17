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Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:05
Джон написав: maxim2014 написав:
Да даже если и поймать за руку с картой на твое имя - поди докажи что это имнно моя карта?
Вы точно в Украине живете? У нас тут по иному бывает.. сначала составят протокол и так по списку потом получите административку штраф а потом придется доказывать уже ВАМ что карта не ваша...
maxim2014 написав:
В общем да - дороговато, но не для миллионеров. Как-раз для среднего класса
Да как то жаба душит... ничего особенного нет... за что переплачивать непонятно, тем более Латвии и Литву вроде как в офшорку у нас записать хотят..
Откуда все эти страхи? Конкретно Вы имеете или имели карту иностранного банка? Можно ответить в ЛС если нет желания "светиться".
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Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28
Джон написав: kalinavalera1 написав:
Було б цiкаво про практичний досвiд. Бажано вiдгуки про конкретнi банки, в яких персонал володiэ украiнською або росiйською мовою.
Миллениум.. все что надо знать это слова - конто нерезиденту) Ну или локату.. тогда конто автоматически получите на него скинет потом проценты..... И документы..
Про Прибалтику не в курсе..
Вы дальше пояснили, тут как раз важно условия обслуживания. Тем более у меня сумма на много меньше, чем 200 000 или тем более 400 000евро, на много меньше и вопрос цены и условий обслуживания очень важны. Тут важно все, и цена и условия, и сама поездка на сколько будет удобная , интересная. Куда больше выбор транспорта.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 01:08
kalinavalera1 написав:
Тут важно все, и цена и условия, и сама поездка на сколько будет удобная , интересная. Куда больше выбор транспорта.
По Миллениуму ..."bankmillennium.pl" могу сказать там есть в разделе контакты.. Czat z konsultantem ..можно все уточнить, такая синенькая штука на экране в том разделе всплывает).
Скажу только что есть нюансы.. если вам отказали в одном отделение это не значит что откажут в другом... вот как то так). Ну и карту надо что бы адрес куда выслать..почему то ее просто так на руки через неделю дать не захотели...
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Джон
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Додано: Суб 17 лют, 2018 02:31
PS Кстати а вот этим от идея Банк кто то пользовался - Карточные пакеты "Card Blanche Transfer"-- там заинтересовала фраза --Преимущества продукта «Простые Основы» - Getin Noble Bank (Польша) и вот и нашелся наш банчег в Польше где есть странички на украинском - getinbank. Как раз тот банк про который упоминалось в начале темы...
asp написав:
Отримала інформацію від поляків: ....
Одним із них є БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ від GETIN BANKU, який можна відкрити онлайн за цим посиланням:
...
В общем нарисовалась связка Ideabank - Getinbank.
Это как PKO Bank Polski и его украинская дочка - Кредобанк.
То есть если у мну лежит пара злотых в Getinbank то имея их интернет банкинг я могу спокойно БКСПЛАТНО перекинуть их на карту Идеябанка в Украине и рассчитываться уже УКРАИНСКОЙ картой тут?? Что то я не совсем разобрался в этом .. никто не пробовал сей продукт? Как он работает в "обратном" направление?
PS Что то поляки про банк не очень.. пару лет на него наложили как я понял штрафы и клиенты попали на финансы..
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Джон
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:26
Джон написав: maxim2014 написав:
Да даже если и поймать за руку с картой на твое имя - поди докажи что это имнно моя карта?
Вы точно в Украине живете? У нас тут по иному бывает.. сначала составят протокол и так по списку потом получите административку штраф а потом придется доказывать уже ВАМ что карта не ваша...
maxim2014 написав:
В общем да - дороговато, но не для миллионеров. Как-раз для среднего класса
Да как то жаба душит... ничего особенного нет... за что переплачивать непонятно, тем более Латвии и Литву вроде как в офшорку у нас записать хотят..
Смысл сочинять? Кто будет ловить, какая административка? Откуда столько чуши?
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Faceless
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Додано: Суб 17 лют, 2018 22:49
Faceless написав:
Смысл сочинять? Кто будет ловить, какая административка? Откуда столько чуши?
Конечно чушь).. даже не читайте это все..не тратьте время.
PS Люди часто переходят дорогу за переход дороги в неположенном месте.. их не штрафуют, но это не значит что их никогда не поймают и не оштрафуют никогда. Они считают это чушью...
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Джон
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Додано: Суб 17 лют, 2018 23:01
Джон Ваши сообщения очень полезны для меня. Даже если нет готового рецепта как лучше сделать - нужно знать состояние вопроса и возможные проблемы . Надеюсь что если будет новая инфа - даже совсем сырая - не в виде готового рецепта - она будет появляться на ветке и будет полезна , все легче чем с нуля разбираться в теме и набивать шишки. И конечно слабые места нужно знать.
Дико, что за 27 лет капитализма нет известных всем путей - наоборот запрет на хранение денег в иностранном банке для украинцев, протоптанных надежных нет дорожек - тропинок, за то разрешены были миллиардные офшоры. И сейчас запрет на них не работает - чисто формальный. Меня так же поражает - почему запрещено двойное гражданство для рядовых украинцев с этническими корнями поляков, венгров , латвийцев и тп - но оно же по факту при этом не запрещено для госслужащих и управленцев, представителей власти.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 18 лют, 2018 02:16
Есть всем известные пути... если кто этой темой интересуется
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