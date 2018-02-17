Рахунки для українців за кордоном

Додано: Суб 17 лют, 2018 23:01

Джон Ваши сообщения очень полезны для меня. Даже если нет готового рецепта как лучше сделать - нужно знать состояние вопроса и возможные проблемы . Надеюсь что если будет новая инфа - даже совсем сырая - не в виде готового рецепта - она будет появляться на ветке и будет полезна , все легче чем с нуля разбираться в теме и набивать шишки. И конечно слабые места нужно знать.

Дико, что за 27 лет капитализма нет известных всем путей - наоборот запрет на хранение денег в иностранном банке для украинцев, протоптанных надежных нет дорожек - тропинок, за то разрешены были миллиардные офшоры. И сейчас запрет на них не работает - чисто формальный. Меня так же поражает - почему запрещено двойное гражданство для рядовых украинцев с этническими корнями поляков, венгров , латвийцев и тп - но оно же по факту при этом не запрещено для госслужащих и управленцев, представителей власти.