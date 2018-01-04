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Обвал на світових фондових
ринках: причини та наслідки

Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:42

Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки

Пропонуємо до обговорення:
Зниження фондового ринку США стало максимальним з 2011 року.

Дивися повний текст Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:42

Чем это грозит Родине?
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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