Зниження фондового ринку США стало максимальним з 2011 року.
Дивися повний текст Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 13:42
Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки
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Дивися повний текст Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки.
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