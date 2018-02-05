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Україні слід змінювати
модель економіки – Гройсман

Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:06

Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу.

Дивися повний текст Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:15

Если бы ему еще подсказали требуемую сумму для столь необходимого мероприятия. Предположим, что если будет хотя бы 25% (5 млн) современных рабочих мест это уже новая экономика. Одно современное рабочее место стоит около 200 000 у.е. Для создания 5 млн. требуется триллион. И даже если все премьер министры третьих -десятых стран соберутся и сделают аналогичные заявления это будет пустой звук. Нужны не заявления, а кропотливая работа патриотичного руководства и элиты десятилетиями.
nik1
 
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