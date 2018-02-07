Ну, что же после 25 лет независимости стартовые условия стали похожи. Украинский тигр - Гро-сман заявил о прыжке.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:36
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:38
Re: слід
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:39
Re: мешки
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:41
Re: Гройсмен
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:48
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:00
Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
Так что, аграрная супердержава отменяется?
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:36
Уже не будет никакого прыжка. Пример со всякими сингапурами абсолютно неуместен. Раньше были совсем другие времена. Тогда компании крутые возникали из ниоткуда, просто падали как снег на голову. Появялились новые отрасли и тп и все
Это ничего не стоило. Щас уже все рынки поделены. Все ниши заняты. Конкуренция дикая. Все куплено продано. Все деньги и поделены все кругом жадные и лишние нахлебники никому не нужны. Коммунальный Коллапс будет лет через 7 и привет гуляй поле. Вот такой будет прыжок, инфраструктура доживает последние годы, а он поёт песни про добавленную стоимость. Самому хройсману вообще пофиг на тип экономики, срок отсидит и все его друзья и свалят к яценюку в гости в маями.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:14
кто б ему хайло закрыл...
говорящая башка намбер ТУ. Намбер ВАН, кстати, тоже с Винницы.
Интересно - когда его Рошен Оффшорович из кресла турнёт? Кто как думает?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:18
Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
Я цю пісню чув ще 20 років назад. Як і те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита.
Чесно кажучи, як вже набридло це зрадофільске скиглення. Коли ви вже виконаєте програму Чемодан-Вокзал-Россия?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
реклама
|