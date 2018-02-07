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Україні слід змінювати
модель економіки – Гройсман

Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:36

  otg написав:В 63 году сингапурец не мог заработать на миску риса, сегодня у него ЗП выше даже чем в Европе. Если б там рассуждали так как Вы, они д сих пор задних бы пасли.

Ну, что же после 25 лет независимости стартовые условия стали похожи. Украинский тигр - Гро-сман заявил о прыжке.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:38

Re: слід

  otg написав:Если б там рассуждали так как Вы, они д сих пор задних бы пасли.

Не мы, а они - он. гройсмен
sal
 
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Re: мешки

  Igorten написав:Порошенко с 3-мя посажеными друзьями, плавали знаем

Друзья в бегах. Но заочно Луценко их скоро посадит.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:41

Re: Гройсмен

  nik1 написав:25 лет независимости стартовые условия стали похожи. Украинский тигр - Гро-сман заявил о прыжке.

Прыжке в аграрное поле или какое другое?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:48

  sal написав: Прыжке в аграрное поле или какое другое?

Помните в фильме Иван Васильевиче меняет профессию "Князь Милославский" спровоцировал стрельцов на прыжок с крыши. Вот примерно такой.
nik1
 
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ШО ОПЯТЬ?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:00

Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

Так что, аграрная супердержава отменяется?
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:36

Уже не будет никакого прыжка. Пример со всякими сингапурами абсолютно неуместен. Раньше были совсем другие времена. Тогда компании крутые возникали из ниоткуда, просто падали как снег на голову. Появялились новые отрасли и тп и все
Это ничего не стоило. Щас уже все рынки поделены. Все ниши заняты. Конкуренция дикая. Все куплено продано. Все деньги и поделены все кругом жадные и лишние нахлебники никому не нужны. Коммунальный Коллапс будет лет через 7 и привет гуляй поле. Вот такой будет прыжок, инфраструктура доживает последние годы, а он поёт песни про добавленную стоимость. Самому хройсману вообще пофиг на тип экономики, срок отсидит и все его друзья и свалят к яценюку в гости в маями.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:14

кто б ему хайло закрыл...
говорящая башка намбер ТУ. Намбер ВАН, кстати, тоже с Винницы.
Интересно - когда его Рошен Оффшорович из кресла турнёт? Кто как думает?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:18

Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

  Золотой батон написав:Коммунальный Коллапс будет лет через 7 и привет гуляй поле. Вот такой будет прыжок, инфраструктура доживает последние годы, а он поёт песни про добавленную стоимость.

Я цю пісню чув ще 20 років назад. Як і те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита.
Чесно кажучи, як вже набридло це зрадофільске скиглення. Коли ви вже виконаєте програму Чемодан-Вокзал-Россия?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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