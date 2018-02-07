Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

Додано: Сер 07 лют, 2018 20:36

Уже не будет никакого прыжка. Пример со всякими сингапурами абсолютно неуместен. Раньше были совсем другие времена. Тогда компании крутые возникали из ниоткуда, просто падали как снег на голову. Появялились новые отрасли и тп и все

Это ничего не стоило. Щас уже все рынки поделены. Все ниши заняты. Конкуренция дикая. Все куплено продано. Все деньги и поделены все кругом жадные и лишние нахлебники никому не нужны. Коммунальный Коллапс будет лет через 7 и привет гуляй поле. Вот такой будет прыжок, инфраструктура доживает последние годы, а он поёт песни про добавленную стоимость. Самому хройсману вообще пофиг на тип экономики, срок отсидит и все его друзья и свалят к яценюку в гости в маями.