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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 08:37
Ну вы тут наобсуждали, там где и обсуждать особенно нечего. Никуда от нынешней экономики мы не уйдем. Ну а Гройсман, работа у него такая, умные речи толкать, дабы граждане хлопали в ладоши и говорили вот какой умный у нас премьер. Все они по уму толкают, потом кормушка и пошло поехало
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:21
lapay мій, юний друже, ведіть себе чемно, не вживайте лайливих слів! Ваш інтелектуальний розвиток зупинився на слові " зрада", таке враження, що інші слова Вам не відомі! Для початку, хотів би почути Ваш план виходу із цього глухого кута! P.S. постарайтесь обійтись без слова " зрада"!
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:33
Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
Це як - написати тут свою переможну передвиборчу президенську програму? Чи краще організувати свою партію і взяти конституційну більшість в Раді?
Вагаюсь, що вибрати - підкажіть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:37
Можливо Ви нарешті скажете хто у нас правильні пацани і за кого нам простим пересічним проголосувати?
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:44
Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
Особливо цікавим писав в ОП. Зараз нічого порекомендувати не можу, треба почекати передвиборних списків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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