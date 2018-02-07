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Україні слід змінювати
модель економіки – Гройсман

Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:37

Ну вы тут наобсуждали, там где и обсуждать особенно нечего. Никуда от нынешней экономики мы не уйдем. Ну а Гройсман, работа у него такая, умные речи толкать, дабы граждане хлопали в ладоши и говорили вот какой умный у нас премьер. Все они по уму толкают, потом кормушка и пошло поехало ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:21

lapay мій, юний друже, ведіть себе чемно, не вживайте лайливих слів! Ваш інтелектуальний розвиток зупинився на слові " зрада", таке враження, що інші слова Вам не відомі! Для початку, хотів би почути Ваш план виходу із цього глухого кута! P.S. постарайтесь обійтись без слова " зрада"!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:33

Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

  bobo написав:Для початку, хотів би почути Ваш план виходу із цього глухого кута!

Це як - написати тут свою переможну передвиборчу президенську програму? Чи краще організувати свою партію і взяти конституційну більшість в Раді?
Вагаюсь, що вибрати - підкажіть. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:37

  lapay написав:
  max_us_ua написав:А чому Ви все про владу та реформи?

Тому що пересичні, такі як ми, можуть тільки це - прийти і проголосувати за правильних пацанів. Все інше - тільки балачки.
Ну, і заробляти побільше, витрачати поменше, але це і так усі роблять.

Ви самі не дали жодного варіанту рішення проблеми, крім того, що все пропало, і треба валити.

Можливо Ви нарешті скажете хто у нас правильні пацани і за кого нам простим пересічним проголосувати?
Sergey_da
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:44

Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

  Sergey_da написав:Можливо Ви нарешті скажете хто у нас правильні пацани і за кого нам простим пересічним проголосувати?

Особливо цікавим писав в ОП. Зараз нічого порекомендувати не можу, треба почекати передвиборних списків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  #<12345
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