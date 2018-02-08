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Україні слід змінювати
модель економіки – Гройсман

Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:24

Re: прото

  Molchyn написав:1000 лет не выкапывать, то теоретически оно должно быть там.

Страны, которые перешли от теории к практике, живут лучше.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:57

  sal написав:
  Molchyn написав:1000 лет не выкапывать, то теоретически оно должно быть там.

Страны, которые перешли от теории к практике, живут лучше.

От хоч би один написав, що в нього особисто немає води і туалету через "колапс", а то одні теоретики. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:58

lapay Просто у кого ничего нет тут не сидит... :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:02

  Molchyn написав:otg Порошенко и Гройсман? Был еще Яценюк. Таких еще поискать.

Был еще Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук и еще множество. Чего ж их искать? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:08

  sal написав:
  otg написав:не ищите честных и моральных. Вы их не найдете. Ищите амбициозных и экономически грамотных. Только амбициозный человек может построить процветающую экономику.

Сначала не тот президент, потом не тот народ. А с эти народом что делать? куда его девать.
Амбиции помогают пробиваться наверх. Ни к экономике ни к процветанию это отношения не имеет.
Народ везде одинаков. Только спорчен совком. Что касается амбиций, они разные. Уверен что после денег вторая амбиция что б тебя не проклинали через некоторое время, а золотой памятник поставили, лучше при жизни:)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:11

Re: испорчен

  otg написав:Что касается амбиций, они разные. Уверен что после денег вторая амбиция что б тебя не проклинали через некоторое время, а золотой памятник поставили, лучше при жизни:)

Казалось бы так..
А на практике только Маск ракеты в космос запускает.
sal
 
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