Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

Додано: Нед 11 лют, 2018 18:49

К примеру для углекопов сегодня кроме РФ открылась ещё и Польша, а там Канада, Австралия, В Европе так тоннельного строительства не початый край.

Да и там платят деньги, а не кормят обицянками про покращання.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.