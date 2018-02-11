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Україні слід змінювати
модель економіки – Гройсман

Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман
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  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:49

Re: Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман

К примеру для углекопов сегодня кроме РФ открылась ещё и Польша, а там Канада, Австралия, В Европе так тоннельного строительства не початый край.
Да и там платят деньги, а не кормят обицянками про покращання.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:27

  otg написав:
  M-A-X написав:Еще один пункт, который я поддерживаю, но который еще не выполнен:
налог на выведенный капитал.
Вы так сильно хотите доказать что с Украины? :)

Это не тот уровень дискуссии.
Мне доказывать, что я с Украины, все равно, что метать бисер перед свиньями.

Все, кто не разделяет идеи святого майдана, те совки.
Все, кто не разделяет Ваше мнение, те с России.
Предметная дискуссия, ниче не скажешь.

Декларировать рыночную экономику, а сидеть в кастрюле, - это оксюморон какой-то.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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