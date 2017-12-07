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З Мін'юстом будуть судитися
за реєстр українських...

З Мін'юстом будуть судитися за реєстр українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:07

З Мін'юстом будуть судитися за реєстр українських...

Пропонуємо до обговорення:
Водночас адвокати побоюються, що неплатники ухиляться від відповідальності і оскаржать свої санкції в судах

Дивися повний текст З Мін'юстом будуть судитися за реєстр українських аліментників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:07

Этот реестр нельзя было запускать в сеть в таком виде, как он сейчас есть! В первые дни работы реестра в сеть попали персональные данные должников, в частности Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания должника и его индивидуальный налоговый номер :!: Еще только паспортных данных не хватало. На следующий день эти данные убрали - видимо кто-то из серьёзных людей поднял скандал. Теперь в колонке "Адрес" ничего не показывает, но сама колонка осталась. Но факт остается фактом. Утечка произошла, даже сохранились скриншоты. И за это точно можно судиться, и даже попытаться привлечь виновных, в т.ч. министра юстиций к уголовной ответственности. Никто не имел права бросать в сеть персональные данные - ведь это тянет на уголовную статью!
Обращаюсь ко всем: не поленитесь поискать себя в новоиспеченном реестре
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Возможно, вы оказались в списке злостных должников просто так, не имея никаких долгов. Тогда - иск в суд на минюст...
Я никогда не имел никаких долгов, и даже не подозревал, что против меня открыто исполнительное производство. Заглянул в реестр, и узнал, что должен (не алименты). Как такое могло произойти без моего ведома? Я в шоке! Переписал номер исполнительного производства и иду разбираться в исполнительную службу. Туда еще фиг попадешь - там всегда огромные очереди. Придется тратить своё личное время, а время - деньги. Собираюсь судиться.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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