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Кабмін заплатить компаніям за
утримання великої рогатої...

Кабмін заплатить компаніям за утримання великої рогатої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:44

Кабмін заплатить компаніям за утримання великої рогатої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Дивися повний текст Кабмін заплатить компаніям за утримання великої рогатої худоби.
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А я то думал накой Ярославскому ХТЗ ;)
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Re: утримання великої рогатої

На кой личным домохозяйствам коровы, если они не дают еврокачества молока?
sal
 
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Re: материал

Известно, что самый лучший посадочный материал голландский.
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"Развитие отрасли животноводства − один из приоритетов Программы экономических реформ Президента Украины Виктора Януковича. Глава государства четко поставил непростую задачу перед отечественными аграриями и Министерством − возродить животноводство, мясо-молочное скотоводство, постепенно наращивать поголовье КРС. И мы с этим справляемся. И чтобы сохранить положительные тенденции в области, в этом году продолжается ее бюджетная поддержка", − подчеркнул Министр Присяжнюк (Ген прокуратура расследует уголовное дело, экс-министр Присяжнюк подозревается в завладении средствами Аграрного фонда...)
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