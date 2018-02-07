Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст Кабмін заплатить компаніям за утримання великої рогатої худоби.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 14:44
Кабмін заплатить компаніям за утримання великої рогатої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін заплатить компаніям за утримання великої рогатої худоби.
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:25
"Развитие отрасли животноводства − один из приоритетов Программы экономических реформ Президента Украины Виктора Януковича. Глава государства четко поставил непростую задачу перед отечественными аграриями и Министерством − возродить животноводство, мясо-молочное скотоводство, постепенно наращивать поголовье КРС. И мы с этим справляемся. И чтобы сохранить положительные тенденции в области, в этом году продолжается ее бюджетная поддержка", − подчеркнул Министр Присяжнюк (Ген прокуратура расследует уголовное дело, экс-министр Присяжнюк подозревается в завладении средствами Аграрного фонда...)
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:12
Запретить продавать домашнее молоко, мясо и наверно яйца. Выделить государственные(народные) средства для разведения не только рябы, но и крупного рогатого скота.
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