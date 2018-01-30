RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інвестори з Індії можуть взяти
участь у малій та великій...

Інвестори з Індії можуть взяти участь у малій та великій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:17

Інвестори з Індії можуть взяти участь у малій та великій...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір залучити індійських інвесторів до малої та великої приватизації.

Дивися повний текст Інвестори з Індії можуть взяти участь у малій та великій приватизації - Кубів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:17

А из Украины простые украинцы ?
anton_gms
 
Повідомлень: 460
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як українці можуть економити на комуналці - експерт 1, 2
R2 » Суб 03 лют, 2018 11:44
10 647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2018 13:25
yanyura
На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху...
R2 » Вів 30 січ, 2018 09:24
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 09:24
papazina
Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про...
R2 » Сер 24 січ, 2018 15:07
3 221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 19:47
lwa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.