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Інвестори з Індії можуть взяти участь у малій та великій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір залучити індійських інвесторів до малої та великої приватизації.
Дивися повний текст Інвестори з Індії можуть взяти участь у малій та великій приватизації - Кубів
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:17
А из Украины простые украинцы ?
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