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Україна повністю вийшла із
спільного ядерного бізнесу з...

Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:18

Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з...

Пропонуємо до обговорення:
Пакет акцій продано за 47,7 млн грн.

Дивися повний текст Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з Росією і Казахстаном.
R2
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Видать хороший актив продали.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:47

Re: ядерный бизнес

“Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти”, – подчеркнул Гройсмtн.
sal
 
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