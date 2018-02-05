Пакет акцій продано за 47,7 млн грн.
Дивися повний текст Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з Росією і Казахстаном.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:18
Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з Росією і Казахстаном.
Додано: Сер 07 лют, 2018 15:47
Re: ядерный бизнес
“Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектору расти”, – подчеркнул Гройсмtн.
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