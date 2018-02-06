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Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами...
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Російські мільярдери, які потрапили" до "кремлівського списку" Міністерства фінансів США, зіткнулися з новими проблемами, повідомляє Bloomberg з посиланням на кількох мільярдерів із доповіді.
Дивися повний текст Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами - Bloomberg
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28
Очищение.
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nik1
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:29
Нужно не недвижимость за бугром, а рабочие места на Родине.
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nik1
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:02
nik1 написав:
Нужно не недвижимость за бугром, а рабочие места на Родине.
хахахаха, расскажите это расейским топ-чиновникам и олигархам.
анекдот просто!
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Pegasmaster
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:11
Pegasmaster написав:
хахахаха, расскажите это расейским топ-чиновникам и олигархам. анекдот просто!
Мои рассказы для них ноль, а вот список это фильтр. Кстати это не только России касается. Если Украина выйдет из под внешнего управления появиться еще один список. Думаю, это лакмус на независимость государства.
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nik1
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:15
nik1 написав:
Мои рассказы для них ноль, а вот список это фильтр. Кстати это не только России касается.
Много раз уже сказано-перессказано, что пока украинцы будут хранить свои сбережения за пределами родины, здесь им терять нечего и соответстсвующее отношение к стране.
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sal
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:45
nik1 написав:
Нужно не недвижимость за бугром, а рабочие места на Родине.
Т.е, так же как дети самых патриотичных лидеров страны Путина, Медведева и Лаврова?
И самое главное, что за 70 лет ничего не поменялось - дети пастухов за бугром на заливных лугах, а стадо жрет солому под лозунгами о патриотизме.
Внучка Сталина - Крис Эванс (Chrese Evans). Ей 40 лет, живёт в Портленде, владелица vintage магазина (vintage store).
Гражданин США Сергей Хрущёв бывает в Москве наездами, в основном на презентациях своих книг и похоронах своих родственников.
Правнучка Никиты Сергеевича, Нина Львовна Хрущёва, преподает на факультете международных отношений в университете New School в Нью-Йорке.
И ТАК ДАЛЕЕ
А еще печальнее то, что десятилетия проходят, а представители стада так и продолжают с комом в горле и радостью в глазах смотреть на пастуха своего Путина.
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myshapiton
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1
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:52
myshapiton написав:
Внучка Сталина - Крис Эванс (Chrese Evans). Ей 40 лет, живёт в Портленде, владелица vintage магазина (vintage store).
Гражданин США Сергей Хрущёв бывает в Москве наездами, в основном на презентациях своих книг и похоронах своих родственников.
Правнучка Никиты Сергеевича, Нина Львовна Хрущёва, преподает на факультете международных отношений в университете New School в Нью-Йорке.
И ТАК ДАЛЕЕ
красиво жить не запретишь. пока есть где лучше
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sal
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:58
myshapiton написав:
Т.е, так же как дети самых патриотичных лидеров страны Путина, Медведева и Лаврова? И самое главное, что за 70 лет ничего не поменялось - дети пастухов за бугром на заливных лугах, а стадо жрет солому под лозунгами о патриотизме. А еще печальнее то, что десятилетия проходят, а представители стада так и продолжают с комом в горле и радостью в глазах смотреть на пастуха своего Путина.
Вы то себя к стаду относите или нет?
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nik1
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