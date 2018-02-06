RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фігуранти "кремлівського списку"
зіткнулися з проблемами...

Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28

Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами...

Пропонуємо до обговорення:
Російські мільярдери, які потрапили" до "кремлівського списку" Міністерства фінансів США, зіткнулися з новими проблемами, повідомляє Bloomberg з посиланням на кількох мільярдерів із доповіді.

Дивися повний текст Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами - Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28

Очищение.
nik1
 
Повідомлень: 786
З нами з: 17.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:29

Нужно не недвижимость за бугром, а рабочие места на Родине.
nik1
 
Повідомлень: 786
З нами з: 17.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:51

Re: Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4900
З нами з: 01.08.15
Подякував: 671 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:02

Re: Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з проблемами

  nik1 написав:Нужно не недвижимость за бугром, а рабочие места на Родине.

хахахаха, расскажите это расейским топ-чиновникам и олигархам.
анекдот просто!
Pegasmaster
 
Повідомлень: 267
З нами з: 10.05.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:11

  Pegasmaster написав: хахахаха, расскажите это расейским топ-чиновникам и олигархам. анекдот просто!

Мои рассказы для них ноль, а вот список это фильтр. Кстати это не только России касается. Если Украина выйдет из под внешнего управления появиться еще один список. Думаю, это лакмус на независимость государства.
nik1
 
Повідомлень: 786
З нами з: 17.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:15

Re: топ

  nik1 написав:Мои рассказы для них ноль, а вот список это фильтр. Кстати это не только России касается.

Много раз уже сказано-перессказано, что пока украинцы будут хранить свои сбережения за пределами родины, здесь им терять нечего и соответстсвующее отношение к стране.
sal
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 25.03.16
Подякував: 263 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:45

  nik1 написав:Нужно не недвижимость за бугром, а рабочие места на Родине.

Т.е, так же как дети самых патриотичных лидеров страны Путина, Медведева и Лаврова? :lol:

И самое главное, что за 70 лет ничего не поменялось - дети пастухов за бугром на заливных лугах, а стадо жрет солому под лозунгами о патриотизме. :lol:
Внучка Сталина - Крис Эванс (Chrese Evans). Ей 40 лет, живёт в Портленде, владелица vintage магазина (vintage store).
Гражданин США Сергей Хрущёв бывает в Москве наездами, в основном на презентациях своих книг и похоронах своих родственников.
Правнучка Никиты Сергеевича, Нина Львовна Хрущёва, преподает на факультете международных отношений в университете New School в Нью-Йорке.
И ТАК ДАЛЕЕ

А еще печальнее то, что десятилетия проходят, а представители стада так и продолжают с комом в горле и радостью в глазах смотреть на пастуха своего Путина.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 30.11.15
Подякував: 981 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:52

Re: фігуранти

  myshapiton написав:Внучка Сталина - Крис Эванс (Chrese Evans). Ей 40 лет, живёт в Портленде, владелица vintage магазина (vintage store).
Гражданин США Сергей Хрущёв бывает в Москве наездами, в основном на презентациях своих книг и похоронах своих родственников.
Правнучка Никиты Сергеевича, Нина Львовна Хрущёва, преподает на факультете международных отношений в университете New School в Нью-Йорке.
И ТАК ДАЛЕЕ

красиво жить не запретишь. пока есть где лучше
sal
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 25.03.16
Подякував: 263 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:58

  myshapiton написав: Т.е, так же как дети самых патриотичных лидеров страны Путина, Медведева и Лаврова? И самое главное, что за 70 лет ничего не поменялось - дети пастухов за бугром на заливных лугах, а стадо жрет солому под лозунгами о патриотизме. А еще печальнее то, что десятилетия проходят, а представители стада так и продолжают с комом в горле и радостью в глазах смотреть на пастуха своего Путина.

Вы то себя к стаду относите или нет?
nik1
 
Повідомлень: 786
З нами з: 17.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 06 лют, 2018 15:29
35 4553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 19:59
ruvex
"Газпром" порахував економічний ефект від "Північного...
R2 » Сер 07 лют, 2018 16:54
3 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 19:46
MrNice
У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової...
R2 » Вів 06 лют, 2018 15:49
5 255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 17:09
RomanTik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.