У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму
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ceba написав: Бюджет Крыма в 2017 году превысил бюджет Киева % на 80 если я не ошибаюсь.
Только почему-то "денег нет" рассказывали в Крыму, а не в Киеве.
Денег много не бывает, ты знаком с такой доктриной. Не смотря на то,что крымский бюджет больше киевского,он все равно не очень большой в сравнении с бюджетами европейских городов или провинций. Если прикинуть бюджет Крыма с бюджетом ФК Зенит , то бюджет Крыма равен 13 бюджетам Зенита. Бюджет Крыма в 2017 году сопоставим с 2,5% бюджета 2017 Украины. Бюджет 400-х тысячного Севастополя сопоставим с 0,6% бюджета Украины. Бюджет миллионника Днепра сопоставим с 0,4% бюджета Украины.
Пытаешься заболтать простой факт?
Еще раз: "денег нет" рассказывали в Крыму, а не в Киеве или Днепре.