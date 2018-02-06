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"Газпром" порахував економічний
ефект від "Північного...

"Газпром" порахував економічний ефект від "Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:54

"Газпром" порахував економічний ефект від "Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Аналогічний ефект, але меншого масштабу, російський монополіст очікує отримати від проекту "Турецький потік".

Дивися повний текст "Газпром" порахував економічний ефект від "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:54

Объясняю простым языком. Газпром говорит о том, что окупаемость проекта начнется сразу (или почти сразу), т.к. в отчетности затраты на строительство (инвестиции) покажут как НОЛЬ. Т.е., построено за деньги налогоплательщиков, в прямом или переносном смысле.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:58

Re: Газпром

  myshapiton написав:построено за деньги налогоплательщиков, в прямом или переносном смысле.

Чьих налогоплательщиков? рос./укр. или мира без границ
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:46

Re: "Газпром" порахував економічний ефект від "Північного...

  myshapiton написав:Объясняю простым языком. Газпром говорит о том, что окупаемость проекта начнется сразу (или почти сразу), т.к. в отчетности затраты на строительство (инвестиции) покажут как НОЛЬ. Т.е., построено за деньги налогоплательщиков, в прямом или переносном смысле


О, дякую, где ж была бы Украина без таких спецов!
Наверное, там, где она и есть :)
MrNice
 
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