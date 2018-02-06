Аналогічний ефект, але меншого масштабу, російський монополіст очікує отримати від проекту "Турецький потік".
Дивися повний текст "Газпром" порахував економічний ефект від "Північного потоку-2".
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:54
"Газпром" порахував економічний ефект від "Північного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" порахував економічний ефект від "Північного потоку-2".
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:54
Объясняю простым языком. Газпром говорит о том, что окупаемость проекта начнется сразу (или почти сразу), т.к. в отчетности затраты на строительство (инвестиции) покажут как НОЛЬ. Т.е., построено за деньги налогоплательщиков, в прямом или переносном смысле.
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:58
Re: Газпром
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:46
Re: "Газпром" порахував економічний ефект від "Північного...
О, дякую, где ж была бы Украина без таких спецов!
Наверное, там, где она и есть
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:37
MrNice
Если по сути статьи сказать нечего, то может "иногда лучше жевать, чем говорить" ?
To Admin: сорри за оффтоп.
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