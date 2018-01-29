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У реформі пенсій для
військових виявили серйозний...

У реформі пенсій для військових виявили серйозний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:08

У реформі пенсій для військових виявили серйозний...

Пропонуємо до обговорення:
Департамент фінансів Міністерства оборони України провів дослідження нової системи нарахування пенсій військовослужбовцям і виявив в ній кілька недоліків.

Дивися повний текст У реформі пенсій для військових виявили серйозний недолік - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:08

наконец раздуплились,твердолобые
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:48

В общем повышение пенсии военным пенсам отменяется... а как красиво в 2017 году гройсман щебетал про повышение...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:06

Починає даватися взнаки деградація системи освіти. Уже зараз реформи втілюють люди з інтелектуальним рівнем типу Гройсмана, не здібні прорахувати на крок уперед наслідки будь-яких своїх дій - так само, як і з отим осучасненням пенсій
max_us_ua
 
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Хорошо звучит "освобожденные".
практик
 
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