Департамент фінансів Міністерства оборони України провів дослідження нової системи нарахування пенсій військовослужбовцям і виявив в ній кілька недоліків.
Дивися повний текст У реформі пенсій для військових виявили серйозний недолік - ЗМІ.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 17:08
У реформі пенсій для військових виявили серйозний...
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Дивися повний текст У реформі пенсій для військових виявили серйозний недолік - ЗМІ.
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:48
В общем повышение пенсии военным пенсам отменяется... а как красиво в 2017 году гройсман щебетал про повышение...
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:06
Починає даватися взнаки деградація системи освіти. Уже зараз реформи втілюють люди з інтелектуальним рівнем типу Гройсмана, не здібні прорахувати на крок уперед наслідки будь-яких своїх дій - так само, як і з отим осучасненням пенсій
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