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НБУ запропонував написати новий
законопроект про майнінг...

НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:10

НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі.

Дивися повний текст НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг і криптовалюти.
R2
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Не признавал и признал? Как логичны действия дерегулятора! :)))
Omega
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Чувствую, шо придётся всем в Канаду выезжать.
Бизнес Приватбанка при Коломойском (его топов, службы безопасности и акционеров) - незаконная блокировка денежных средств клиентов и их воровство!
r0k
 
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