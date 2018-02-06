Про це повідомив керівник проектів департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі.
Дивися повний текст НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг і криптовалюти.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 17:10
НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг і криптовалюти.
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:55
Чувствую, шо придётся всем в Канаду выезжать.
Бизнес Приватбанка при Коломойском (его топов, службы безопасности и акционеров) - незаконная блокировка денежных средств клиентов и их воровство!
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