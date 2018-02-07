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Кабмін створив агентство з просування українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Відповідні рішення було прийнято на засіданні уряду 7 лютого.
Дивися повний текст Кабмін створив агентство з просування українських товарів за кордоном
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