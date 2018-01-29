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Борг підприємств перед Укртрансгазом
торік збільшився на...

Борг підприємств перед Укртрансгазом торік збільшився на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:21

Борг підприємств перед Укртрансгазом торік збільшився на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Борг підприємств перед Укртрансгазом торік збільшився на 8,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:21

Вот это новость!!!
krissherman3
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