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Борг підприємств перед Укртрансгазом торік збільшився на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Борг підприємств перед Укртрансгазом торік збільшився на 8,5%
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R2
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Додано: Сер 07 лют, 2018 17:21
Вот это новость!!!
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krissherman3
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