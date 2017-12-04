Ольга Решетнік: Глобальна деофшоризація. Чи готовий...

Додано: Сер 07 лют, 2018 21:43

Последний пункт из 10 шагов - о Прибалтике. Ну так это раньше можно было рассматривать эти страны как подозрительные. Теперь, ввиду того же безвиза с ЕС, если логикой статьи руководствоваться, любая респектабельная юрисдикция составляет опасность оставления там валюты (в том числе из-за валютных ограничений, не зря о них yarg упомянул). Прибавьте к этому то, что примерно раз в месяц-два Украина получает безвиз от юрисдикций типа Сент-Винсента и Гренадин - вот вам и "глобальная деоффшоризация". В некоторых Карибских странах человека, мало-мальски знающего русский язык, оффшорные банки за руки хватают - тащат на работу, даже если у этого человека квалификация слесаря по хлебу и салу (знакомый так работал на круизном лайнере, теперь в поддержке банка на Кюрасао). Глобальная, блин, тенденция...