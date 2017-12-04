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Ольга Решетнік: Глобальна деофшоризація. Чи готовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Про те, як підготувати бізнес до глобальних правил гри.
Дивися повний текст Ольга Решетнік: Глобальна деофшоризація. Чи готовий український бізнес?
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Додано: Сер 07 лют, 2018 17:26
@Одним из самых абсурдных, на мой взгляд, инструментов борьбы с выводом капиталов являются валютные ограничения. Эти ограничения действуют на основе декрета о валютном регулировании, принятого еще в начале девяностых годов.
Если даже коротко, без толкований составить краткий перечень валютных ограничений, которые сегодня распространяются в нашей стране на физических и юридических лиц, наверняка не хватит и нескольких листов.
Следует ли рассказывать бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, о требовании обязательной продажи 50% валютной выручки, 180-дневный предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, ограничении на репатриацию дивидендов, снятии наличных с собственного счета в иностранной валюте для физлиц и невозможность получить инвалюту в банкоматах Украины?"
Если коротко , то ни к одному из этих ограничений упомянутый Декрет отношения не имеет. Вообще. Как-то непрофессионально...
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yarg
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Додано: Сер 07 лют, 2018 17:41
yarg написав:
@Одним из самых абсурдных, на мой взгляд, инструментов борьбы с выводом капиталов являются валютные ограничения. Эти ограничения действуют на основе декрета о валютном регулировании, принятого еще в начале девяностых годов. Если даже коротко, без толкований составить краткий перечень валютных ограничений, которые сегодня распространяются в нашей стране на физических и юридических лиц, наверняка не хватит и нескольких листов. Следует ли рассказывать бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, о требовании обязательной продажи 50% валютной выручки, 180-дневный предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, ограничении на репатриацию дивидендов, снятии наличных с собственного счета в иностранной валюте для физлиц и невозможность получить инвалюту в банкоматах Украины?" Если коротко , то ни к одному из этих ограничений упомянутый Декрет отношения не имеет. Вообще. Как-то непрофессионально...
от чего же? Вполне написано человеческим, профессиональным языком.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 18:41
Деньги написав: yarg написав:
@Одним из самых абсурдных, на мой взгляд, инструментов борьбы с выводом капиталов являются валютные ограничения. Эти ограничения действуют на основе декрета о валютном регулировании, принятого еще в начале девяностых годов. Если даже коротко, без толкований составить краткий перечень валютных ограничений, которые сегодня распространяются в нашей стране на физических и юридических лиц, наверняка не хватит и нескольких листов. Следует ли рассказывать бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, о требовании обязательной продажи 50% валютной выручки, 180-дневный предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, ограничении на репатриацию дивидендов, снятии наличных с собственного счета в иностранной валюте для физлиц и невозможность получить инвалюту в банкоматах Украины?" Если коротко , то ни к одному из этих ограничений упомянутый Декрет отношения не имеет. Вообще. Как-то непрофессионально...
от чего же? Вполне написано человеческим, профессиональным языком.
я написал - отчего.
Все перечисленные ограничения введены в последние 3 года в связи с ситуацией в стране. И говорить что это какая-то системная проблема , заложенная декретом 25 лет назад - нельзя.
Могу напомнить что в той же США в ситуации намного проще нашей меры были намного круче - и принудительное изьятие золота у населения и многое другое.
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yarg
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Додано: Сер 07 лют, 2018 19:55
yarg написав:
я написал - отчего. Все перечисленные ограничения введены в последние 3 года в связи с ситуацией в стране. И говорить что это какая-то системная проблема , заложенная декретом 25 лет назад - нельзя. Могу напомнить что в той же США в ситуации намного проще нашей меры были намного круче - и принудительное изьятие золота у населения и многое другое.
Ну вы еще за коммунистов напишите, каким образом и за чей счет делали электрификацию и индустриализацию. Второе, в тексте автора существуют абзацы. :) Ну и последнее, Декрет - законодательный акт, а постановления НБУ - подзаконные акты. А в общей массе, первое и второе - валютные ограничения, абсурдность которых и описывает автор.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:41
Деньги написав: yarg написав:
я написал - отчего. Все перечисленные ограничения введены в последние 3 года в связи с ситуацией в стране. И говорить что это какая-то системная проблема , заложенная декретом 25 лет назад - нельзя. Могу напомнить что в той же США в ситуации намного проще нашей меры были намного круче - и принудительное изьятие золота у населения и многое другое.
Ну вы еще за коммунистов напишите, каким образом и за чей счет делали электрификацию и индустриализацию. Второе, в тексте автора существуют абзацы.
Ну и последнее, Декрет - законодательный акт, а постановления НБУ - подзаконные акты. А в общей массе, первое и второе - валютные ограничения, абсурдность которых и описывает автор.
напомните - в чем их абсурдность ?
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yarg
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:43
Последний пункт из 10 шагов - о Прибалтике. Ну так это раньше можно было рассматривать эти страны как подозрительные. Теперь, ввиду того же безвиза с ЕС, если логикой статьи руководствоваться, любая респектабельная юрисдикция составляет опасность оставления там валюты (в том числе из-за валютных ограничений, не зря о них yarg упомянул). Прибавьте к этому то, что примерно раз в месяц-два Украина получает безвиз от юрисдикций типа Сент-Винсента и Гренадин - вот вам и "глобальная деоффшоризация". В некоторых Карибских странах человека, мало-мальски знающего русский язык, оффшорные банки за руки хватают - тащат на работу, даже если у этого человека квалификация слесаря по хлебу и салу (знакомый так работал на круизном лайнере, теперь в поддержке банка на Кюрасао). Глобальная, блин, тенденция...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 06:55
yarg написав:
напомните - в чем их абсурдность ?
способствование росту теневых схем и ограничение легальной деятельности. Полная профанация в администрировании данных ограничений.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 07:48
Деньги написав: yarg написав:
напомните - в чем их абсурдность ?
способствование росту теневых схем и ограничение легальной деятельности. Полная профанация в администрировании данных ограничений.
нет. обычные ограничения. Какая профанация в обязательной продаже ? стабилизировался межбанк да и все.
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yarg
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Додано: Чет 08 лют, 2018 08:23
yarg написав:
нет. обычные ограничения. Какая профанация в обязательной продаже ? стабилизировался межбанк да и все.
:) Если смотреть только в узком контексте: спасти курс гривны, то формально можно еще издать Постановление НБУ "О всеобщей сдаче золота, валюты, др. драгоценностей государству".
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