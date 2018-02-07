Сервіс виклику таксі Uber тестує в Україні альтернативний для компанії спосіб виклику автомобіля – дзвінок на короткий номер телефону.
Дивися повний текст Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:39
Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі.
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:39
Следующим этапом будет установка прокуреных сидений и автомагнитолы с шансоном, чтобы нарастить клиентскую базу.
реклама
|