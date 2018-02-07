RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Uber почав тестувати в Україні
новий спосіб виклику таксі

Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:39

Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс виклику таксі Uber тестує в Україні альтернативний для компанії спосіб виклику автомобіля – дзвінок на короткий номер телефону.

Дивися повний текст Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:39

Следующим этапом будет установка прокуреных сидений и автомагнитолы с шансоном, чтобы нарастить клиентскую базу.
vetalok
 
Повідомлень: 254
З нами з: 17.08.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак
R2 » Сер 07 лют, 2018 19:37
3 50
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 21:19
Джон
Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман 1, 2
R2 » Сер 07 лют, 2018 14:06
19 657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 21:18
lapay
В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз
R2 » Сер 07 лют, 2018 19:29
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 20:22
olko
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.