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Розроблено технологію, яка прискорює загоєння ран
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Шведські вчені з Уппсальского університету і Шведського сільськогосподарського університету розробили новий спосіб прискореного загоєння ран, заснований на використанні молочнокислих бактерій для виробництва і доставки хемокинів до пошкоджених тканин.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 17:42
Слабаки! Институт Патона уже давно придумал и внедрил сварку живых тканей!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
И каждый желающий может купить тут:
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