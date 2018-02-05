У середу торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 27,39/27,42 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар упустили продажі експортерів і саботаж покупців ВКВ.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 18:53
Міжбанк: долар упустили продажі експортерів і саботаж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар упустили продажі експортерів і саботаж покупців ВКВ.
Додано: Сер 07 лют, 2018 18:53
От жабы! Не хотят дорогой долляр покупать и нацбанк должен мучаться. Что за жизнь.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:01
Не на что покупать, вчера гривню растранжирили на аукционе Минфина по облигациям ОВГЗ со "вкусной" доходностью.
Нешто, скоро вернутся на МБ "варяги" и наступит покращення.
Вы ведь этого хотели или?...
US
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:03
PS В названии поста более уместным будет не "упустили" а "понизили". Впрочем, средневзвешенный курс обвалился на 34,13 коп. Так что "упустили". Завтра догонят.
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