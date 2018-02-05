RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: долар упустили продажі
експортерів і саботаж...

Міжбанк: долар упустили продажі експортерів і саботаж...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:53

Міжбанк: долар упустили продажі експортерів і саботаж...

Пропонуємо до обговорення:
У середу торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 27,39/27,42 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар упустили продажі експортерів і саботаж покупців ВКВ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:53

От жабы! Не хотят дорогой долляр покупать и нацбанк должен мучаться. Что за жизнь.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5116
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:01

  Ratatui написав:От жабы! Не хотят дорогой долляр покупать и нацбанк должен мучаться. Что за жизнь.


Не на что покупать, вчера гривню растранжирили на аукционе Минфина по облигациям ОВГЗ со "вкусной" доходностью.
Нешто, скоро вернутся на МБ "варяги" и наступит покращення.
Вы ведь этого хотели или?...

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61369
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3627 раз.
Подякували: 6895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:03

PS В названии поста более уместным будет не "упустили" а "понизили". Впрочем, средневзвешенный курс обвалился на 34,13 коп. Так что "упустили". Завтра догонят.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61369
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3627 раз.
Подякували: 6895 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність...
R2 » Сер 07 лют, 2018 19:19
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 19:19
alekc_sizov
Міжбанк: долар обвалили вихід нерезидентів на ринок ОВДП...
R2 » Вів 06 лют, 2018 17:57
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 17:57
Деньги
Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього...
R2 » Пон 05 лют, 2018 17:39
3 99
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 18:20
Деньги
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.