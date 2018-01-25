RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава Мінфіну Південної Кореї
висловив свою думку щодо...

Глава Мінфіну Південної Кореї висловив свою думку щодо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:02

Глава Мінфіну Південної Кореї висловив свою думку щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Під час поїздки в Китай міністр фінансів Південної Кореї Кім Донг-Йон заявив, що блокчейн може «зруйнувати світ і повністю змінити його».

Дивися повний текст Глава Мінфіну Південної Кореї висловив свою думку щодо криптовалют і блокчейну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку відповіли на претензії Гройсмана щодо...
R2 » Чет 01 лют, 2018 13:07
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 13:07
Moimir
Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики 1, 2, 3
R2 » Чет 25 січ, 2018 22:04
25 1431
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 01:53
phantom_systems
У CША обмірковують план щодо створення національної...
R2 » Пон 29 січ, 2018 17:40
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 17:40
Cler
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.