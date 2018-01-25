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Глава Мінфіну Південної Кореї висловив свою думку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Під час поїздки в Китай міністр фінансів Південної Кореї Кім Донг-Йон заявив, що блокчейн може «зруйнувати світ і повністю змінити його».
Дивися повний текст Глава Мінфіну Південної Кореї висловив свою думку щодо криптовалют і блокчейну
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Пон 29 січ, 2018 17:40
Cler
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