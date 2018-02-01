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Міжбанк: долар відкотився до
27,12 через відсутність...

Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:19

Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на торгах середи зміцнився на 34,13 коп.

Дивися повний текст Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність попиту і продажів експортерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:19

значит все кто нагреб наелись, и теперь очередь нищебродов запасаться.
alekc_sizov
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