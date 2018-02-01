Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на торгах середи зміцнився на 34,13 коп.
Дивися повний текст Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність попиту і продажів експортерів.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 19:19
Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність...
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Дивися повний текст Міжбанк: долар відкотився до 27,12 через відсутність попиту і продажів експортерів.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:19
значит все кто нагреб наелись, и теперь очередь нищебродов запасаться.
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