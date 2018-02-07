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В Україні підскочать ціни на
бензин: НБУ озвучив прогноз

В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29

В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Дивися повний текст В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29

"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз"....
тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:12

  Slon_Nosov написав:"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз".... тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!

Вот оно, долгожданная стабильность
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:22

робота НБУ полягає в прогнозуванні ціни на бензин??
olko
 
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