Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
Дивися повний текст В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29
В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29
"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз"....
тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:12
реклама
|