В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз

Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29

"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз"....

тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн