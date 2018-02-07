Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
Дивися повний текст В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29
В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29
"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз"....
тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:12
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:12
За последние 2 недели нефть подешевела на 7% + гривна к доллару укрепилась на 6% = 13% по сути составляющей стоимости бензина, отбросим акцизы, наценки, транспорт..., получим примерно 10% удешевление бензина должно быть за 10 дней, но как стояла 2 недели назад цена 29.19 грн на соседней заправке 2 недели назад, так и сегодня та самая, что-то не так или с рыночными законами или антимонопольный комитет подслеповат...
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:56
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:04
Нагнали мусора с Европы и хотят чтобы бензин в цене упал. Нефть дешевела в три раза, а доллар дорожал тоже в три раза. Это все равно что умножить на три, а затем разделить на три. Но почему то вместо стабильной цены в гривне бензин подорожал в два раза. И свалили на то что очень дорого закупились и закупились так что хватило аж на три года.
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:16
Подобного бреда еще не слышал,что причиной высокой цены топлива есть пригнанные иномарки.Что то в ботовских темниках напутали.
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:27
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