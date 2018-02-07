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В Україні підскочать ціни на
бензин: НБУ озвучив прогноз

В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29

В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Дивися повний текст В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:29

"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз"....
тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:12

  Slon_Nosov написав:"В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз".... тоже мне новость, а еще гривна обесценится, покупательская способность упадет и внешние долги выростут!

Вот оно, долгожданная стабильность
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:22

робота НБУ полягає в прогнозуванні ціни на бензин??
olko
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:12

За последние 2 недели нефть подешевела на 7% + гривна к доллару укрепилась на 6% = 13% по сути составляющей стоимости бензина, отбросим акцизы, наценки, транспорт..., получим примерно 10% удешевление бензина должно быть за 10 дней, но как стояла 2 недели назад цена 29.19 грн на соседней заправке 2 недели назад, так и сегодня та самая, что-то не так или с рыночными законами или антимонопольный комитет подслеповат...
sumy4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:35

Доллар уже не 29 а 27
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:56

  Rainbow написав:Доллар уже не 29 а 27

Ну от шо ви за людина? Взяли і 6 словами похєрили весь аналіз НБУ
taras_orel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:04

Нагнали мусора с Европы и хотят чтобы бензин в цене упал. Нефть дешевела в три раза, а доллар дорожал тоже в три раза. Это все равно что умножить на три, а затем разделить на три. Но почему то вместо стабильной цены в гривне бензин подорожал в два раза. И свалили на то что очень дорого закупились и закупились так что хватило аж на три года.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:16

  p_a_l написав:Нагнали мусора с Европы и хотят чтобы бензин в цене упал. Нефть дешевела в три раза, а доллар дорожал тоже в три раза. Это все равно что умножить на три, а затем разделить на три. Но почему то вместо стабильной цены в гривне бензин подорожал в два раза. И свалили на то что очень дорого закупились и закупились так что хватило аж на три года.

Подобного бреда еще не слышал,что причиной высокой цены топлива есть пригнанные иномарки.Что то в ботовских темниках напутали.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:27

  olko написав:робота НБУ полягає в прогнозуванні ціни на бензин??


робота НБУ стабільність грошової одиниці
ціна на бензин це собівартість 99% продукції
stokoz
 
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