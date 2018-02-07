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Javelin будуть в Україні в
нинішньому році, - Полторак

Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:37

Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак

Пропонуємо до обговорення:
Міністр оборони України Степан Полторак переконаний в отриманні від США протитанкових комплексів Javelin вже в поточному році.

Дивися повний текст Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:37

По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн


Да, это существенная добавка к росту ВВП и ЗВР :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:09

Скорее всего эти самые пресловутые Джавелины окажутся там же, где и гуманитарная помощь обмундированием от Канады в 2014-м. Правда на этот раз не на ОЛХ всплывет бурая пахучая жидкость, а где-нибудь на Ближнем Востоке, в Африке или в Латинской Америке. Уж в кого-кого, но в наших славных генералов я верю)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:19

Поллитрак бы патрульные суда типа Islands забрал... а то их передали и они там ржавеют.. на команду к ним и перегон через Атлантику у него денег нет...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:21

Re: Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак

  antey1969 написав:Скорее всего эти самые пресловутые Джавелины окажутся

в шахтарських танчиках, як гуманітарна допомога зеленим чоловічкам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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