Міністр оборони України Степан Полторак переконаний в отриманні від США протитанкових комплексів Javelin вже в поточному році.
Дивися повний текст Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 19:37
Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак.
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:37
Да, это существенная добавка к росту ВВП и ЗВР :)
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:09
Скорее всего эти самые пресловутые Джавелины окажутся там же, где и гуманитарная помощь обмундированием от Канады в 2014-м. Правда на этот раз не на ОЛХ всплывет бурая пахучая жидкость, а где-нибудь на Ближнем Востоке, в Африке или в Латинской Америке. Уж в кого-кого, но в наших славных генералов я верю)))
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:19
Поллитрак бы патрульные суда типа Islands забрал... а то их передали и они там ржавеют.. на команду к ним и перегон через Атлантику у него денег нет...
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:21
Re: Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак
в шахтарських танчиках, як гуманітарна допомога зеленим чоловічкам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 07:52
Re: Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак
210 противотанковых ракет - а вони было будто каждому выдадут. Их еще как с безвизом, непонятно когда дадут.
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