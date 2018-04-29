RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вадим Іосуб: Монетизація субсидій
2018. Кому? Коли? Скільки?

Вадим Іосуб: Монетизація субсидій 2018. Кому? Коли? Скільки?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20

Вадим Іосуб: Монетизація субсидій 2018. Кому? Коли? Скільки?

Пропонуємо до обговорення:
Коли українці отримають на руки живі гроші, і які нововведення передбачає перший етап монетизації з січня?

Дивися повний текст Вадим Іосуб: Монетизація субсидій 2018. Кому? Коли? Скільки?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20

А автор почему не пишет из-за чего люди с ЛИХВОЙ жгли газ, отапливая свое жилье в ТЕПЛЫЕ дни декабря и января. Может не все так просто?
Деньги
 
Повідомлень: 510
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців дають хабарі - опитування 1, 2
R2 » Вів 08 тра, 2018 21:09
10 465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 10:53
Reddick
Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"... 1, 2, 3
R2 » Суб 05 тра, 2018 08:27
25 1493
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 14:40
ruvex
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць... 1 ... 12, 13, 14
R2 » Нед 29 кві, 2018 09:33
133 11244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 10:56
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.