Коли українці отримають на руки живі гроші, і які нововведення передбачає перший етап монетизації з січня?
Дивися повний текст Вадим Іосуб: Монетизація субсидій 2018. Кому? Коли? Скільки?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20
Вадим Іосуб: Монетизація субсидій 2018. Кому? Коли? Скільки?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вадим Іосуб: Монетизація субсидій 2018. Кому? Коли? Скільки?.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20
А автор почему не пишет из-за чего люди с ЛИХВОЙ жгли газ, отапливая свое жилье в ТЕПЛЫЕ дни декабря и января. Может не все так просто?
|