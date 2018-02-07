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На створення телемедицини в
Україні підуть мільярди -...

На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:30

На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

Пропонуємо до обговорення:
Меркель пообіцяла надати доступ до передових технологій телемедицини в Німеччині, зазначив глава держави.

Дивися повний текст На створення телемедицини в Україні підуть мільярди - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:30

На телемедицину, на боротьбу з піратством, з офшорами, з гомофобією, з Саакашвілі, на будівництво стіни, на метро у Дніпрі, на метро на Троєщину й на Виноградар, на бетонні дороги, на швидкісне сполучення Києва з Одесою європейською колією... Може, з огляду на масштабність "проектів", Каськіва повернути на посаду, той нормально рулив "національними проектами"...
max_us_ua
 
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