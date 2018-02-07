На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

Додано: Чет 08 лют, 2018 08:56

Телемедецина в условиях Украины - это утопический проэкт, потому что врачи не смогут брать за консультации деньги,а это основной источник доходов врачей.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!