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На створення телемедицини в
Україні підуть мільярди -...

На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:30

На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

Пропонуємо до обговорення:
Меркель пообіцяла надати доступ до передових технологій телемедицини в Німеччині, зазначив глава держави.

Дивися повний текст На створення телемедицини в Україні підуть мільярди - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:30

На телемедицину, на боротьбу з піратством, з офшорами, з гомофобією, з Саакашвілі, на будівництво стіни, на метро у Дніпрі, на метро на Троєщину й на Виноградар, на бетонні дороги, на швидкісне сполучення Києва з Одесою європейською колією... Може, з огляду на масштабність "проектів", Каськіва повернути на посаду, той нормально рулив "національними проектами"...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:08

Re: На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

  max_us_ua написав:Каськіва повернути на посаду, той нормально рулив "національними проектами"...


Есть подозрение и все основания считать, что он продолжает ими рулить, а шорох вокруг него, так, для отвода глаз :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:11

  max_us_ua написав:На телемедицину, на боротьбу з піратством, з офшорами, з гомофобією, з Саакашвілі, на будівництво стіни, на метро у Дніпрі, на метро на Троєщину й на Виноградар, на бетонні дороги, на швидкісне сполучення Києва з Одесою європейською колією... Може, з огляду на масштабність "проектів", Каськіва повернути на посаду, той нормально рулив "національними проектами"...

И все, что вы перечислили - это с денег Януковича? :)

Я вижу какой то нездоровый популизм насчет этих денег (псевдо-денег, к слову).

Там что, какие-то правила освоения "упрощенные" - в обход Прозорро, или типа того? Прокомментируйте, кто знает. Очень интересно :)

Что касается телемедицины - она должна прилагаться к инфраструктуре. Необходимо строить каналы широкополосного интернета там, где сегодня имеются разве что старые линии Укртелекома. Но даже это не все.

В режиме телеконференции лечить нельзя, можно только вести пациента. Это не ключевая проблема сельской медицины. Ключевая - неотложная помощь. Если под предлогом цифровизации закроют даже те остатки фельдшерских служб (ФАПов), которых на сегодня порядка 12 тыс, это резко увеличит смертность!

Для эффективной медицинской помощи в отдаленных районах необходимо строительство дорог в первую очередь! Во-вторых - привлечение мед.персонала и обеспечение его автотранспортом. В третьих, осовременивание амбулаторий и обеспечение их жизненно-важными лекарственными препаратами. И только, пожалуй, в четвертых - телемедицина.
Detractoris
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:40

В заголовке написали ,что миллиарды Порошенко пойдут , а в тексте ,что свитовой банк и канадские партнёры .Странно пишут новости. Заголовок один ,текст другой :?:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:14

  R2 написав:На створення телемедицини в Україні підуть мільярди - Порошенко


Это как, возврат к сеансам Кашпировского и Чумака?
И что с того,что дистанционно скажут фельдшеру в селе что делать, а он и не умеет этого, и делать нечем
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:01

Re: На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

А так бы придумали телефонного доктора(дешево и сердито :) ).
Звонишь а в трубке пошагово диагноз ставится и рекомендуется лекарство.
Первый шаг
- Если болит нога нажмите 1
- Если болит рука нажмите 2
- Если болит голова нажмите 3
- Если болит попа нажмите 4
Второй шаг
- Если правая нога нажмите 1
- Если левая нога нажмите 2
Третий шаг
- Болит в районе ступни нажмите 1
- В районе колена нажмите 2
Четвертый шаг
- Кости торчат наружу нажмите 1
- Костей не видно нажмите 2
Пятый шаг
- Кровь хлещет нажмите 1
- Кровь не быстро бежит нажмите 2
Шестой шаг
Возьмите бинт и перебинтуйте рану.
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:56

Телемедецина в условиях Украины - это утопический проэкт, потому что врачи не смогут брать за консультации деньги,а это основной источник доходов врачей.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:59

Как так то. Я вот открыл тут свой блокнотик в который записываю за гидрантом (по его же кстати просьбе) и у меня тут записано что уже с нового года все селяне по скайпу у киевских прохфесоров чиряки лечат. А тут такоя - Анжелка обещала мильярды! Ану узнает что уже все Улянка сделала и ее мильярды какое то соевое чучело хочет умыкнуть?
vitali_kalinin
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