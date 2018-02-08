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На створення телемедицини в
Україні підуть мільярди -...

На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:50

  nik1 написав:Кто нибудь верит что Анегела меркель ПООБЕЩАЛА Порошенко доступ. Это новая гибридная форма взаимоотношений? Бла-бла-бла.


Я верю. Вы просто понимать слова порошенко не умеете 8)

“Канцлер Германии Меркель обещала мне предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии".



А всем доступ никто не обещал 8)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:54

Re: На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

  max_us_ua написав:і думка про те, що хороша дорога з дохлого села до райцентру - кращий вихід, ніж телемедицина за мільярди.

Звісно, кращий. Єдина проблема - мані. Далі самі зможете здогадатись, що можна реально зробити, а що ні. От така математика.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:59

lapay

Телемедицина на рівні скайпа, чого там видумувати, й зараз цілком доступна. Натомість ідеться про те, щоб результати цих консультацій і рішень лікарів фіксувалися. На фоні тотальної непрацездатності судів і невисокої (будьмо відверті) кваліфікації лікарів користі з цих німецьких технологій не буде. А якщо й буде, то це призведе до зростання імпорту технологій, не більше. Дорогами ж, хоч-не-хоч, можна і людей зайняти, і цементні заводи завантажити. З телемедециною мультиплікатор не працюватиме, а з дорогами - так. І ще - дороги не лише для швидких допомог потрібні, але й для експорту зерна, серед іншого))) - привабливість країни для інвестора через дороги буде вища, ніж через телемедицину
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:15

Re: На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...

  max_us_ua написав:. І ще - дороги не лише для швидких допомог потрібні, але й для експорту зерна, серед іншого))) - привабливість країни для інвестора через дороги буде вища, ніж через телемедицину

Добре, почекаємо ще років 50, поки якісні дороги до всіх хуторів побудують, а там вже і телемедицина не знадобиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:42

  max_us_ua написав:Натомість ідеться про те, щоб результати цих консультацій і рішень лікарів фіксувалися. На фоні тотальної непрацездатності судів і невисокої (будьмо відверті) кваліфікації лікарів


Во всех развитых странах парамедики везут больных в приемный покой на авто или вертолете, а тут фельдшера будут под видеокамеру рассказывать узким специалистам собранный анамнез и ставить первичный диагноз.
Квалификация врачей еще хоть какая-то осталась, еще лет 5 таких "реформ" и не останется никаких врачей - или уедут, или переквалифицируются
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:29

Теперь сельские жители будут умирать по Скайпу?
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