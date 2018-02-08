Я верю. Вы просто понимать слова порошенко не умеете
“Канцлер Германии Меркель обещала мне предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии".
А всем доступ никто не обещал
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Додано: Чет 08 лют, 2018 17:50
Я верю. Вы просто понимать слова порошенко не умеете
“Канцлер Германии Меркель обещала мне предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии".
А всем доступ никто не обещал
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:54
Re: На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...
Звісно, кращий. Єдина проблема - мані. Далі самі зможете здогадатись, що можна реально зробити, а що ні. От така математика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:59
lapay
Телемедицина на рівні скайпа, чого там видумувати, й зараз цілком доступна. Натомість ідеться про те, щоб результати цих консультацій і рішень лікарів фіксувалися. На фоні тотальної непрацездатності судів і невисокої (будьмо відверті) кваліфікації лікарів користі з цих німецьких технологій не буде. А якщо й буде, то це призведе до зростання імпорту технологій, не більше. Дорогами ж, хоч-не-хоч, можна і людей зайняти, і цементні заводи завантажити. З телемедециною мультиплікатор не працюватиме, а з дорогами - так. І ще - дороги не лише для швидких допомог потрібні, але й для експорту зерна, серед іншого))) - привабливість країни для інвестора через дороги буде вища, ніж через телемедицину
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:15
Re: На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -...
Добре, почекаємо ще років 50, поки якісні дороги до всіх хуторів побудують, а там вже і телемедицина не знадобиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:42
Во всех развитых странах парамедики везут больных в приемный покой на авто или вертолете, а тут фельдшера будут под видеокамеру рассказывать узким специалистам собранный анамнез и ставить первичный диагноз.
Квалификация врачей еще хоть какая-то осталась, еще лет 5 таких "реформ" и не останется никаких врачей - или уедут, или переквалифицируются
back in USSR
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