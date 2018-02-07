У Кабміні розраховують, що новий орган допоможе в захисті інтелектуальної власності.
Дивися повний текст Боротьба з піратством: в Україні створили Раду з інтелектуальної власності.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:33
Боротьба з піратством: в Україні створили Раду з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боротьба з піратством: в Україні створили Раду з інтелектуальної власності.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:33
При цьому положення про цю Раду створювалося на компі, де стоїть піратська Windows Seven, такий самий офіс, а компи обладнані найшвидшими відеокартами, щоб: 1) 30 членів нади гралися в контру в робочий час; 2) компи майнили крипту в позаробочий. Якось так я бачу можливу ефективність цього органу влади
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