Греф поскаржився на використання казенного обладнання не за призначенням.
Дивися повний текст Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на робочому місці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:35
Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на робочому місці.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:35
Це свідчить про одне: співробітники Сбербанку РФ - не ідіоти. А Греф, при всій повазі - при***: вони ж не інвестували в робочі компи, і за електрику не платять, для них це не інвестиція, а манна небесна, якщо на робочих компах нормальні відеокарти
реклама
|