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Співробітники Сбербанку
Росії майнять біткойни на...

Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:35

Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на...

Пропонуємо до обговорення:
Греф поскаржився на використання казенного обладнання не за призначенням.

Дивися повний текст Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на робочому місці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:35

Це свідчить про одне: співробітники Сбербанку РФ - не ідіоти. А Греф, при всій повазі - при***: вони ж не інвестували в робочі компи, і за електрику не платять, для них це не інвестиція, а манна небесна, якщо на робочих компах нормальні відеокарти
max_us_ua
 
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