Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на...

Додано: Сер 07 лют, 2018 23:30

kentavr написав: какой нормальный инвестор признается что он сидит на "игле" крипты, тем более такой еврей как Герман Греф, весь кайф в том что инвесторы неизвестны.... какой нормальный инвестор признается что он сидит на "игле" крипты, тем более такой еврей как Герман Греф, весь кайф в том что инвесторы неизвестны....

Меня больше позабавило то, что он "знает десяток более эффективных инвестиционных инструментов" :)Что же вы, дражайший, сетуете на американские санкции, которые вам крылья подрезали, если такой крутейший финансовый гуру? С рублевым фондированием то у Сбера проблем нет никаких и не предвидится, так в чем дело то - инвестируйте в свои гениальные идеи, либо кредитуйте сторонние компании, которые смотрят в этих направлениях.По-моему, лишь бы языком почесать..На самом деле майнинг, хоть штука и лишенная высоких смыслов, но тем не менее крайне прибыльная, если считать профит в привычных фиатных деньгах (поскольку с калькуляцией в криптовалютах все не так однозначно - во многих случаях просто покупка и hold монет является более выигрышной стратегией, чем покупка оборудования для майнинга с последующей добычей).Так что лучше бы Сбер майнил. Инвестиции в исследование ИИ совершенно непрофильной организацией токсичны и невозвратны по определению. А когда подмешать сюда еще и локального колорита - скреп там всяких, попов (а куда же без них в вопросах ИИ), аффилированности с государством и другого, то понимаешь, что сотрудника Грефа то поумнее самого Грефа будут :) дорогое железо и электроэнергию хотя бы с пользой применяют )