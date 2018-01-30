Греф поскаржився на використання казенного обладнання не за призначенням.
Дивися повний текст Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на робочому місці.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:35
Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співробітники Сбербанку Росії майнять біткойни на робочому місці.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:35
Це свідчить про одне: співробітники Сбербанку РФ - не ідіоти. А Греф, при всій повазі - при***: вони ж не інвестували в робочі компи, і за електрику не платять, для них це не інвестиція, а манна небесна, якщо на робочих компах нормальні відеокарти
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:06
какой нормальный инвестор признается что он сидит на "игле" крипты, тем более такой еврей как Герман Греф, весь кайф в том что инвесторы неизвестны....
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:30
Меня больше позабавило то, что он "знает десяток более эффективных инвестиционных инструментов" :)
Что же вы, дражайший, сетуете на американские санкции, которые вам крылья подрезали, если такой крутейший финансовый гуру? С рублевым фондированием то у Сбера проблем нет никаких и не предвидится, так в чем дело то - инвестируйте в свои гениальные идеи, либо кредитуйте сторонние компании, которые смотрят в этих направлениях.
По-моему, лишь бы языком почесать..
На самом деле майнинг, хоть штука и лишенная высоких смыслов, но тем не менее крайне прибыльная, если считать профит в привычных фиатных деньгах (поскольку с калькуляцией в криптовалютах все не так однозначно - во многих случаях просто покупка и hold монет является более выигрышной стратегией, чем покупка оборудования для майнинга с последующей добычей).
Так что лучше бы Сбер майнил. Инвестиции в исследование ИИ совершенно непрофильной организацией токсичны и невозвратны по определению. А когда подмешать сюда еще и локального колорита - скреп там всяких, попов (а куда же без них в вопросах ИИ), аффилированности с государством и другого, то понимаешь, что сотрудника Грефа то поумнее самого Грефа будут :) дорогое железо и электроэнергию хотя бы с пользой применяют )
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:54
Ишты какой умный. Прям десяток. А давай тогда поглядим доходность деятельности возглавляемого тобой предприятия. Особенно его международной сети.
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