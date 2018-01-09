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Facebook запатентувала оцінку
класової приналежності...

Facebook запатентувала оцінку класової приналежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:12

Facebook запатентувала оцінку класової приналежності...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Марка Цукерберга запатентувала методику для визначення соціально-економічного статусу користувачів.

Дивися повний текст Facebook запатентувала оцінку класової приналежності користувачів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:12

...і за цим критерієм Фейсбук тепер буде Вас дискримінувати
max_us_ua
 
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