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Facebook запатентувала оцінку класової приналежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Марка Цукерберга запатентувала методику для визначення соціально-економічного статусу користувачів.
Дивися повний текст Facebook запатентувала оцінку класової приналежності користувачів
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Додано: Сер 07 лют, 2018 22:12
...і за цим критерієм Фейсбук тепер буде Вас дискримінувати
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max_us_ua
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